Risultati Mondiali basket 2023, classifiche/ Diretta live score, fase a gironi oggi lunedì 28 agosto

I risultati dei Mondiali basket 2023 oggi, lunedì 28 agosto, ci proporranno le partite della seconda giornata della fase a gironi naturalmente nei gruppi che hanno fatto il proprio debutto sabato, cioè i gruppi B, C, F, G. La manifestazione iridata ospitata quest’anno tra Filippine, Giappone ed Indonesia arriverà quindi già al momento dei primi verdetti e per qualcuno l’avventura ai Mondiali di basket 2023 potrebbe già essere terminata in caso di doppia sconfitta, o al contrario per altri potrebbe già esserci la certezza della qualificazione per la seconda fase come un turno d’anticipo.

Come vedremo meglio, oggi sarà il giorno soprattutto di Grecia USA, che si prende sicuramente la palma del big-match e sarà un test significativo sul valore della squadra americana che vuole tornare sul tetto del mondo dopo il settimo posto di quattro anni fa, uno dei risultati peggiori nella storia – oltre che naturalmente dirci molto anche sugli ellenici. Insomma, i temi d’interesse sono davvero tanti anche nel giorno che non vedrà in campo l’Italia di coach Gianmarco Pozzecco, che completerà domani il girone A per i risultati dei Mondiali basket 2023 affrontando i padroni di casa delle Filippine. Adesso però è giunto il momento di scoprire che cosa ci attenderà nelle prossime ore…

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023: LE PARTITE DI OGGI

Scopriamo allora tutti gli appuntamenti di oggi con i risultati dei Mondiali basket 2023. Partiamo dal girone B, cioè quello che incrocerà il gruppo dell’Italia nella seconda fase: alle ore 10.00 si comincia con Cina Sudan del Sud e poi alle ore 14.00 avremo Portorico Serbia, partita fra le due Nazionali che hanno vinto al debutto (con i serbi che sono però i chiari favoriti). Gioca nelle Filippine anche il girone C, che oggi ci proporrà alle ore 10.45 Nuova Zelanda Giordania e alle ore 14.40 Grecia USA, il già citato big-match che sarà probabilmente decisivo per il primo posto in classifica.

Passiamo invece in Giappone per il girone F, che ci proporrà alle ore 10.00 Venezuela Capo Verde e alle ore 13.30 Georgia Slovenia, con le due Nazionali europee attualmente appaiate al comando e un esame stuzzicante per gli slavi, che sono tra le Nazionali più ambiziose in questi Mondiali di basket 2023. Infine ci attende anche il secondo impegno nel girone G, che gioca invece nella capitale indonesiana Giacarta: ci attendono alle ore 11.45 Costa d’Avorio Iran e soprattutto alle ore 15.30 Brasile Spagna, che sarà il match di vertice del gruppo e una bella conclusione di giornata per i risultati dei Mondiali basket 2023.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023

GIRONE B

Ore 10.00 Cina Sudan del Sud

Ore 14.00 Portorico Serbia

CLASSIFICA: Serbia, Portorico 1-0; Sudan del Sud, Cina 0-1

GIRONE C

Ore 10.45 Nuova Zelanda Giordania

Ore 14.40 Grecia USA

CLASSIFICA: USA, Grecia 1-0; Giordania, Nuova Zelanda 0-1

GIRONE F

Ore 10.00 Venezuela Capo Verde

Ore 13.30 Georgia Slovenia

CLASSIFICA: Georgia, Slovenia 1-0; Venezuela, Capo Verde 0-1

GIRONE G

Ore 11.45 Costa d’Avorio Iran

Ore 15.30 Brasile Spagna

CLASSIFICA: Brasile, Spagna 1-0; Costa d’Avorio, Iran 0-1











