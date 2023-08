RISULTATI MONDIALI BASKET 2023, CLASSIFICHE/ Via alle partite! Diretta live score oggi sabato 26 agosto

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023: SI COMINCIA

Stanno per cominciare le prime due partite che oggi ci daranno i risultati ai Mondiali basket 2023. Ricordiamo che si tratta di Sudan del Sud Portorico e Capo Verde Georgia, di conseguenza vogliamo spendere qualche parola in più sulla Nazionale di basket del Sudan del Sud, che ha compiuto davvero un’impresa storica qualificandosi per la fase finale di questi Mondiali 2023. A volte nello sport si parla di imprese storiche abusando di questa definizione, che però francamente per il Sudan del Sud è davvero meritata: parliamo dello Stato indipendente più recente al mondo, una nazione povera e con enormi problemi, ma che evidentemente ha nel basket la sua “isola felice”.

Il cammino nelle qualificazioni africane è stato splendido per il Sudan del Sud, adesso tutto quello che dovesse arrivare in più sarà tanto di guadagnato, magari grazie a Wenyen Gabriel dei Los Angeles Lakers e Carlik Jones dei Chicago Bulls, quindi il Sudan del Sud può annoverare due giocatori NBA nella sua rosa. Adesso però cediamo la parola ai campi: comincia il sabato per i risultati dei Mondiali basket 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMPLETA LA PRIMA GIORNATA

I risultati dei Mondiali basket 2023 ci faranno naturalmente compagnia anche oggi, sabato 26 agosto, perché ci attendono le partite della prima giornata della fase a gironi naturalmente nei gruppi che non abbiano già fatto ieri il proprio debutto. La manifestazione iridata è ospitata quest’anno addirittura in tre Paesi differenti, cioè Filippine, Giappone ed Indonesia, con quest’ultima assente, prima volta che succede per una Nazionale ospitante. Tuttavia dobbiamo rimarcare che sarà l’Argentina la assente dal torneo, dopo essere stata finalista nel 2019: quattro anni fa vinse la Spagna, che in finale sconfisse proprio i sudamericani e farà oggi il suo debutto ai Mondiali di basket 2023.

Come vedremo meglio, oggi sarà il giorno del debutto pure per gli USA, che hanno naturalmente l’obiettivo di tornare sul tetto del mondo dopo il settimo posto di quattro anni fa, uno dei risultati peggiori nella loro storia. Insomma, i temi d’interesse sono davvero tanti anche nel giorno che non vedrà in campo l’Italia di coach Gianmarco Pozzecco, che ieri ha debuttato contro l’Angola nella prima giornata del girone A per i risultati dei Mondiali basket 2023 e che rivedremo in campo domani, per affrontare nella seconda giornata la Repubblica Dominicana. Adesso però è giunto il momento di scoprire che cosa ci attenderà nelle prossime ore…

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023: LE PARTITE DI OGGI

Scopriamo allora tutti gli appuntamenti di oggi con i risultati dei Mondiali basket 2023. Partiamo dal girone B, che ci interessa da vicino perché sarà quello che incrocerà il gruppo dell’Italia nella seconda fase: alle ore 10.00 si comincia con Sudan del Sud Portorico e poi alle ore 14.00 avremo Serbia Cina, con gli slavi che sono naturalmente la Nazionale di riferimento. Gioca nelle Filippine anche il girone C, che oggi ci proporrà alle ore 10.45 Giordania Grecia e alle ore 14.40 USA Nuova Zelanda, con gli americani che sono naturalmente la Nazionale di riferimento.

Passiamo invece in Giappone per il girone F, che ci proporrà alle ore 10.00 Capo Verde Georgia e alle ore 13.30 Slovenia Venezuela, con gli slavi da seguire con grande attenzione perché sono tra le Nazionali più ambiziose in questi Mondiali di basket 2023. Infine ci attende anche il debutto del girone G, che gioca invece nella capitale indonesiana Giacarta: ci attendono alle ore 11.45 Iran Brasile e soprattutto alle ore 15.30 Spagna Costa d’Avorio, che segnerà il debutto dei campioni in carica per i risultati dei Mondiali basket 2023.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023

GIRONE B

Ore 10.00 Sudan del Sud Portorico

Ore 14.00 Serbia Cina

GIRONE C

Ore 10.45 Giordania Grecia

Ore 14.40 USA Nuova Zelanda

GIRONE F

Ore 10.00 Capo Verde Georgia

Ore 13.30 Slovenia Venezuela

GIRONE G

Ore 11.45 Iran Brasile

Ore 15.30 Spagna Costa d’Avorio











