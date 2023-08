Risultati Mondiali basket 2023, classifiche/ Terza giornata gironi B, C, F, G (oggi mercoledì 30 agosto)

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023: FINISCE IL PRIMO TURNO!

Si gioca oggi, mercoledì 30 agosto, l’ultima giornata del primo turno per i risultati dei Mondiali basket 2023: siamo in campo a partire dalle ore 10:00 (di casa nostra, ultimo match alle ore 15:00) per il terzo turno dei gruppi B, C, F e G. La conclusione della prima fase significa che oggi avremo la composizione definitiva degli altri gironi: ricordiamo infatti che la formula dei Mondiali basket 2023 prevede che dopo questi primi raggruppamenti se ne vadano a formare altri, tenendo conto dei risultati maturati nella prima fase e, chiaramente, dovendo affrontare avversarie diverse.

Ieri abbiamo assistito all’ultima dell’Italia, oggi tocca invece agli Usa: la nazionale statunitense, decisa a riscattare il flop di quattro anni fa, chiude la sua fatica nel primo girone affrontando la Giordania, in un match decisamente a senso unico. Tra le altre big, la Spagna gioca contro l’Iran – idem come sopra, anche se gli asiatici potrebbero dare fastidio – mentre la Slovenia di Luka Doncic, che va per la medaglia, affronta Capo Verde con la Serbia che incrocia le armi con il sorprendente Sud Sudan.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Quali saranno i risultati dei Mondiali basket 2023 per le partite di oggi? Il torneo iridato ha già fornito un esito sorprendente: l’eliminazione della Francia, vice campione d’Europa e che ha clamorosamente perso le prime due partite del girone. Poteva starci quella contro il Canada (non di 30 punti però) ma il finale contro una Lettonia priva di Kristaps Porzingis ha messo a nudo tutte le difficoltà di una nazionale che, candidata alla medaglia, è già a casa. Oggi si confrontano come detto Usa, Spagna, Slovenia e Serbia oltre alla Grecia, presentatasi ai Mondiali basket 2023 senza Giannis Antetokounmpo.

Ognuna di loro ha la grande possibilità di arrivare in fondo, ognuna di loro sa però di dover ancora sistemare qualcosa per quando conterà davvero. Anche gli Stati Uniti, che hanno lasciato a casa i migliori della NBA e, anche se in quanto a talento sono comunque superiori a ogni avversaria, dovranno dimostrare sul parquet di essersi pienamente adattati al mondo FIBA, cosa che francamente nelle prime uscite è leggermente mancata. Adesso si gioca per i risultati dei Mondiali basket 2023, staremo a vedere cosa succederà in campo…

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023: 3^ GIORNATA

GRUPPO B

Ore 10:00 Sud Sudan Serbia

Ore 14:00 Cina Porto Rico

CLASSIFICA: Serbia 2-0, Porto Rico 1-1, Sud Sudan 1-1, Cina 0-2

GRUPPO C

Ore 10:40 Usa Giordania

Ore 14:40 Grecia Nuova Zelanda

CLASSIFICA: Usa 2-0, Grecia 1-1, Nuova Zelanda 1-1, Giordania 0-2

GRUPPO F

Ore 10:00 Georgia Venezuela

Ore 13:30 Slovenia Capo Verde

CLASSIFICA: Slovenia 2-0, Georgia 1-1, Capo Verde 1-1, Venezuela 0-2

GRUPPO G

Ore 11:45 Costa d’Avorio Brasile

Ore 15:30 Iran Spagna

CLASSIFICA: Spagna 2-0, Brasile 1-1, Costa d’Avorio 1-1, Iran 0-2











