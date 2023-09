Risultati Mondiali basket 2023/ Diretta live score: gli ultimi due quarti! (oggi mercoledì 6 settembre)

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023: SI COMPLETANO I QUARTI!

Mercoledì 6 settembre è il giorno in cui si concludono i quarti di finale: i risultati dei Mondiali basket 2023 prendono dunque il via alle ore 10:45 con Germania Lettonia, poi alle ore 14:30 sarà il turno di Canada Slovenia (gli orari sono sempre quelli di casa nostra). Possiamo dire allora che il primo match metta di fronte due grandi sorprese, mentre l’altro sia tra due nazionali che erano comunque attese ad un grande percorso con la zona medaglie come obiettivo, anche se per almeno una di queste due squadre il cammino si è improvvisamente fatto tortuoso e complesso.

I risultati dei Mondiali basket 2023 stanno allora per consegnarci le ultime due semifinaliste: una sarà sicuramente una rappresentante europea, l’altra potrebbe essere quel Canada che si è presentato nelle Filippine con un roster di tutto rispetto, per profondità e talento secondo ai soli Usa ma che ora dovrà dimostrare di poter superare tutti gli ostacoli. Non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà oggi per i risultati dei Mondiali basket 2023, mettiamoci comodi e tracciamo qualche altro tema che è legato agli ultimi due quarti di finale.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Due partite fantastiche oggi nei risultati dei Mondiali basket 2023. La Germania si presenta ai quarti da imbattuta: straordinario il percorso di una nazionale che ha saputo demolire anche la Slovenia nella partita decisiva per il primo posto nella seconda fase, e che in precedenza aveva ottenuto il primo posto grazie alla vittoria sull’Australia. La Slovenia chiaramente va dove la porta Luka Doncic, ma le speranze di medaglia passano dalla capacità dei compagni di nazionale di sopperire a un’eventuale giornata storta della loro star, che ovviamente avrà le attenzioni di tutti gli avversari puntate addosso.

Del Canada abbiamo già detto: squadra profondissima, che però dopo aver perso contro il Brasile ha seriamente rischiato l’eliminazione, ottenuta con una grande vittoria ai danni della Spagna che, così, è stata detronizzata. Infine la Lettonia, straordinaria sorpresa: senza Kristaps Porzingis e Janis Strelnieks ha battuto prima la Francia – con grande rimonta – e poi la Spagna, guadagnando meritatamente l’accesso ai quarti di finale alla prima partecipazione di sempre. Arrivare in semifinale non è impossibile: nei risultati dei Mondiali basket 2023 contro la Germania si parte assolutamente in equilibrio.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023, QUARTI DI FINALE

Ore 10:45 Germania Lettonia

Ore 14:30 Canada Slovenia











