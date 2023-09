Risultati Mondiali basket 2023/ Diretta live score quarti di finale: c’è l’Italia! (oggi martedì 5 settembre)

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023: L’ITALIA SPERA!

I risultati dei Mondiali basket 2023 tornano a farci compagnia martedì 5 settembre: si giocano infatti i primi due quarti di finale e l’appuntamento è soprattutto con Italia Usa, alle 14:40. Prima, vale a dire alle 10:45, avremo invece Lituania Serbia; le altre due gare andranno in scena domani. È tempo di grandi bilanci, è tempo delle partite che conducono verso la zona medaglie: presa la qualificazione al Preolimpico adesso l’Italia vuole di più, ma purtroppo l’ultima giornata della seconda fase ha consegnato agli azzurri la sfida semi-impossibile contro gli Usa, chiaramente i grandi favoriti per la medaglia d’oro.

Risultati Mondiali basket 2023, classifiche/ Diretta live score, 2^ giornata 2^ fase (oggi 3 settembre)

Nell’altra partita, Lituania Serbia, potrebbe davvero succedere di tutto: sulla carta i balcanici hanno qualcosa in più ma i baltici hanno battuto gli Stati Uniti e anche piuttosto nettamente, dunque adesso sono in fiducia e soprattutto in missione, perché vogliono stringere qualcosa di concreto nella bacheca. Tra poco i risultati dei Mondiali basket 2023 ci sveleranno il loro quadro completo e le prime due nazionali che si qualificheranno per le semifinali, non resta che fare un rapido approfondimento sui temi portanti di questa interessantissima giornata nelle Filippine, sperando per l’Italia.

DIRETTA/ Italia Portorico (risultato finale 73-57): gli azzurri volano ai quarti! (Mondiali basket 2023)

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo quasi pronti a vivere i primi due quarti di finale nei risultati dei Mondiali basket 2023. L’Italia sogna e spera: chiaramente avrebbe volentieri evitato l’incrocio con gli Usa, ed è interessante dire che almeno una delle due proseguirà verso la semifinale come non era riuscito quattro anni fa. Ricordiamo infatti che la nostra nazionale qui non era nemmeno arrivata, mentre gli Stati Uniti incredibilmente avevano perso contro la Francia: qualche fantasma psicologico per la nazionale a stelle e strisce potrebbe esserci, bisognerà vedere come questo gruppo di giocatori reagirà a una partita da dentro o fuori e comunque al di là della loro comfort zone.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023, CLASSIFICHE/ Vince Portorico, equilibrio nel girone dell'Italia (1 settembre)

Dall’altra parte, come abbiamo già detto, si tratta di un match tutto da vivere: la Lituania ha ben impressionato, forse gli Usa hanno giocato senza innestare le marce alte (per paura di incrociare la Serbia?) ma resta il fatto che la partita e il girone l’abbiano vinto i baltici. La Serbia, sconfitta da noi per la terza volta consecutiva, ha poi fatto il suo dovere e, senza tremare, ha schiantato la Repubblica Dominicana nella sfida decisiva per arrivare ai quarti: diciamo allora che il pronostico nei risultati dei Mondiali basket 2023, sia pure con qualche riga storta, è stato rispettato ma adesso si fa sul serio…

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023, QUARTI DI FINALE

Ore 10:45 Lituania Serbia

Ore 14:40 Italia Usa











© RIPRODUZIONE RISERVATA