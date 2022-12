RISULTATI MONDIALI QATAR 2022/ Diretta gol: focus sulla sorpresa Marocco, live score

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: LA RIVELAZIONE

Abbiamo presentato le favorite, ma naturalmente nella nostra panoramica sui risultati dei Mondiali Qatar 2022 è doveroso spendere adesso qualche parola in più circa il Marocco, che è la grande rivelazione del torneo ed unica sorpresa arrivata fino ai quarti di finale, facendo in tal senso meglio anche del Giappone, che naturalmente resta l’altra grande protagonista a sorpresa della Coppa del Mondo. Il Marocco ha portato l’Africa ai quarti di finale per la quarta volta nella storia dopo Camerun 1990, Senegal 2002 e Ghana 2010, l’obiettivo adesso sarebbe quello di scrivere un’altra pagina di storia, dal momento che nessuna formazione del Continente Nero è mai arrivata in semifinale.

Dopo una meravigliosa fase a gironi, con la perla del successo contro il Belgio, è arrivato anche il successo contro la Spagna agli ottavi, sia pure tramite calci di rigore con Buono eroe nazionale non avendo subito alcun gol dal dischetto nella partita che in Marocco probabilmente errata più sentita di tutte anche per esigenze extra-calcistiche. Ora si resta intona, con il Portogallo il sogno continuerà? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IN CAMPO ANCORA PER I QUARTI DI FINALE!

Oggi, sabato 10 dicembre, tornano i risultati dei Mondiali Qatar 2022 per quanto riguarda i quarti di finale, con i quali questa edizione della Coppa del Mondo è tornata già ieri a farci compagnia dopo due doverosi giorni di pausa al termine del ciclo che aveva visto senza alcuna interruzione tutta la fase a gironi e poi anche gli ottavi di finale. Non c’è neanche bisogno di dirlo, ma ricordiamo comunque che siamo ormai nella fascia in cui la quantità di partite diminuisce, ma il loro fascino e valore è sempre più alto. Altra doverosa annotazione: ovviamente il pareggio non potrà essere il risultato finale delle partite, di conseguenza in caso di segno X al termine dei tempi regolamentari si proseguirà con i tempi supplementari ed eventualmente pure con i calci di rigore per sciogliere la parità.

Scopriamo allora subito il programma delle partite per i risultati Mondiali Qatar 2022 attese oggi, con l’annotazione che le fasce orarie saranno le stesse già utilizzate per gli ottavi di finale. Ecco allora che i quarti di finale dei Mondiali Qatar 2022 oggi ci riserveranno alle ore 16.00 italiane Marocco Portogallo, mentre alle ore 20.00 sarà la volta di Inghilterra Francia, per stabilire le due qualificate per la prima semifinale, che si affronteranno fra loro allo stadio di Al Khor mercoledì prossimo.

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: LE DUE FAVORITE

Per quanto riguarda i risultati dei Mondiali Qatar 2022, oggi mettiamo in copertina le due Nazionali sulla carta favorite, cioè Portogallo e Francia, pur con tutta la cautela del caso, in particolare per i Bleus che daranno vita a un match stellare contro l’Inghilterra. Il Portogallo, che negli ottavi di finale ha liquidato 6-1 la Svizzera, appare in grande forma: il caso Cristiano Ronaldo non sembra essere un problema, staremo a vedere fin dove si sapranno spingere i lusitani. Magari ancora una volta nel segno di Gonçalo Ramos, il nuovo eroe del Portogallo con la tripletta rifilata proprio agli elvetici nella partita di martedì sera, una possibile svolta nella storia calcistica lusitana.

La Francia deve invece ovviamente onorare lo status di iridata in carica e dobbiamo dire che fino a questo momento lo sta facendo nel migliore dei modi, soprattutto grazie alle vittorie contro Australia e Danimarca nei gironi e poi con la netta affermazione negli ottavi di finale contro la Polonia, sempre nel segno di Kylian Mbappé. La stella transalpina ha debuttato con un gol contro l’Australia e ha rifilato poi una doppietta sia alla Danimarca sempre nella fase a gironi, sia alla Polonia nel successo della Francia agli ottavi di finale, senza dimenticare che pure il rossonero Olivier Giroud è una fenomenale garanzia di efficacia sotto porta.

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: LE PARTITE DI OGGI

Ore 16.00 Marocco Portogallo

Ore 20.00 Inghilterra Francia











