Simona Quadarella, finale 1500 sl/ Olimpiadi Tokyo 2020: diretta live e risultato

SIMONA QUADARELLA, DIRETTA FINALE 1500 SL OLIMPIADI TOKYO 2020

La finale di Simona Quadarella nei 1500 stile alle Olimpiadi Tokyo 2020, alle ore 4:54 di mercoledì 28 luglio, è un appuntamento con la storia: purtroppo, come ormai abbiamo imparato, per seguire le finali di nuoto ai Giochi è necessaria la levataccia nel cuore della notte perché, cambiando il programma rispetto alle abitudini della disciplina, per le medaglie si concorre nella mattinata locale. Simona Quadarella, dicevamo, insegue la gloria personale e quella di una nazione: i 1500 stile femminili sono finalmente entrati nel programma olimpico e la romana potrebbe essere la prima a vincerli.

Non sarà facile salire sul podio olimpico (che per lei sarebbe il primo), ma le possibilità di medaglia ci sono: la Quadarella è entrata in finale con il quarto tempo complessivo (15’47’’34) e partirà dalla corsia numero 6, avendo ai suoi lati Sarah Kohler e Jianjiahe Wang, vale a dire le avversarie che in quest’ordine ha battuto due anni fa ai Mondiali di Gwangju, ottenendo un titolo iridato poi bissato agli Europei poco tempo fa. Nell’occasione Simona aveva centrato il record italiano in 15’40’’89: altro contesto, ma se dovesse avvicinare quei tempi la medaglia potrebbe non sfuggirle.

COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING E TV SIMONA QUADARELLA?

La finale di Simona Quadarella con i suoi 1500 stile come tutte le Olimpiadi Tokyo 2020, potrebbe essere coperta dalla Rai tramite i canali Rai Due, Rai Sport e Rai Sport+ della televisione di stato che trasmetterà 200 ore in diretta, scegliendo di volta in volta le discipline e i momenti da seguire. Il servizio di diretta streaming video, che sarà invece affidato a Discovery +: la piattaforma è di fatto quella che trasmette integralmente le Olimpiadi Tokyo 2020.

LE AVVERSARIE DI SIMONA QUADARELLA NELLA FINALE DEI 1500 SL

Naturalmente Simona Quadarella, nella finale dei 1500 stile alle Olimpiadi Tokyo 2020, dovrà guardarsi soprattutto da Katie Ledecky: primatista mondiale in 15’20’’48, la statunitense (che ai Mondiali del 2019 si era ritirata prima della finale) ha nuotato 15 secondi più lenta rispetto al record ma anche così ne ha rifilati oltre 6 alla seconda più veloce in batteria, la già citata cinese Wang. La Ledecky insomma ha nelle gambe e nelle braccia la possibilità di dominare, e quello che ha fatto vedere due giorni fa potrebbe essere stato una sorta di allenamento; se l’americana starà bene (all’inizio della giornata disputerà la finale dei 200 stile, con la nostra Federica Pellegrini), la sensazione è che la medaglia d’oro sia già assegnata in partenza, ma vedremo perché potrebbe succedere di tutto. Vediamo anche le ultime avversarie di Simona Quadarella: rispondono ai nomi di Maddy Gough, Anastasiia Kirpichnikova, Erica Sullivan e Kiah Melverton. Il podio è ampiamente possibile, la finale dei 1500 stile alle Olimpiadi Tokyo 2020 sta per cominciare e noi siamo pronti a fare il tifo per la nostra Simona…

