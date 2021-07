Risultati Olimpiadi 2020/ Diretta live delle gare: iniziano i Giochi! (21 luglio)

RISULTATI OLIMPIADI TOKYO 2020: LA PRIMA GIORNATA DI GARE

Siamo pronti a vivere la prima giornata dedicata ai risultati delle Olimpiadi Tokyo 2020: ci è voluto un anno, le porte degli eventi sono chiuse, regna ancora parecchia incertezza sulla situazione in Giappone e le defezioni purtroppo non sono mancate, ma finalmente l’edizione di Tokyo può spalancare le sue porte al mondo e lo farà mercoledì 21 luglio, quando in Italia sarà ancora notte – i primi eventi sono in programma alle ore 2:00 di casa nostra – e aspettando che le Olimpiadi Tokyo 2020 prendano il via in maniera del tutto ufficiale, vale a dire con la cerimonia di apertura che è prevista venerdì e con l’assegnazione delle prime medaglie, per cui invece bisognerà aspettare il giorno seguente.

Tradizionalmente però si inizia a competere prima: e dunque, mercoledì 21 luglio sarà la prima giornata in cui vedremo alcuni atleti essere impegnati nelle loro competizioni, che in questo caso sono due e riguardano sport di squadra. Non vediamo l’ora di assistere alla kermesse di due settimane e mezzo, soprattutto perché i cinque cerchi ci hanno fatto attendere; chiaramente saranno tantissimi gli eventi che ci terranno compagnia, ma intanto per i risultati delle Olimpiadi 2020 possiamo andare a presentare le primissime competizioni, addentrandoci dunque nella XXXII edizione dei Giochi.

RISULTATI OLIMPIADI 2020: CALCIO FEMMINILE E SOFTBALL

Per i risultati delle Olimpiadi Tokyo 2020, la giornata inaugurale di mercoledì 21 luglio riguarda calcio femminile e softball: per questo secondo sport non è necessaria la distinzione visto che i maschi giocano il torneo di baseball. Per entrambi c’è grande attesa: il softball mancava ai Giochi dal 2008, mentre nel calcio femminile ci sono nazionali di grande livello, anche se purtroppo l’Italia non è riuscita a qualificarsi (ma sarebbe stato un risultato più che incredibile).

Azzurre invece presenti nel softball, avendo superato il Preolimpico: pronti via si trovano a sfidare gli Stati Uniti, vale a dire le campionesse del mondo in carica e le favorite, insieme al Giappone Paese ospitante, per la medaglia d’oro. Un girone unico da sei nazionali, con le prime quattro che andranno a disputare le due finali (una per l’oro e l’altra per il bronzo) naturalmente secondo l’ordine di classifica; il torneo di calcio femminile invece si compone di tre gironi da quattro squadre, ai quarti di finale vanno le prime due e le due migliori terze, con gli Usa grandi favoriti e l’assenza della Germania campionessa in carica. Staremo allora a vedere quello che succederà, i risultati delle Olimpiadi Tokyo 2020 stanno davvero per tenerci compagnia…

