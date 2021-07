Risultati Olimpiadi Tokyo 2020/ Diretta live delle gare: programma fittissimo!

RISULTATI OLIMPIADI 2020 TOKYO: DOPO LA CERIMONIA SI FA SUL SERIO

Dopo aver acceso anche il Braciere olimpico possiamo finalmente entrare nel vivo delle Olimpiadi 2020 di Tokyo e dunque già con oggi ottenere i primi risultati importanti per la competizione a cinque cerchie: e perchè no, anche distribuire le prime medaglie, che pure speriamo possano andare al collo degli atleti italiani, oggi sicuri protagonisti.

OLIMPIADI TOKYO 2020/ "Sono Giochi politici e con lo spettro dell’atomica”

Dopo dunque il gustoso anticipo dei giorni scorsi, prima della cerimonia di apertura, ecco che ora si fa sul serio per la 32^ edizione dei giochi: lo vediamo pure dal programma, fittissimo, con ben 24 sport impegnati, fin dalle prime ore del mattino italiano. Non perdiamo altro tempo dunque e calendario alla mano, vediamo quali saranno gli impegni, e dunque anche i risultati, per le Olimpiadi 2020 di Tokyo che ci allieteranno oggi. Come ben sappiamo si comincerà molto presto: alle ore 1.30 avremo infatti le prime batterie del canottaggio (due senza, doppio pesi leggeri e i quartetti, sia per uomini che donne) e alla stessa ora si accenderanno qualificazioni e finali per la carabina 10m Femminile e la pistola 10m maschile. Solo dalle ore 2.00 avranno inizio i primi incontri del badminton (ove non c’è l’italia) e del Beach volley, ma pure i tornei di pallamano e tennistavolo. Attenzione alle ore 2.00 con la prima sfida del volley maschile, visto che ad aprire il battenti sarà Italia-Canada, con il debutto della squadra di Blengini: alla stessa ora cominceranno i tornei individuali della scherma per Spada femminile e sciabola maschile, le cui finali inizieranno alle ore 11.00 italiane, dove speriamo possa dominare la selezione italiana.

Risultati Volley e Beach Volley/ Olimpiadi 2020 Tokyo, diretta live: oggi gli azzurri

RISULTATI OLIMPIADI 2020 TOKYO: LE GARE IN PROGRAMMA OGGI

Proseguendo nel programma di questo sabato, dedicato ai risultati delle Olimpiadi 2020 di Tokyo, vediamo che dalle ore 2.30 avranno inizio le competizioni per Hockey prato e tiro con l’arco: a seguire ecco il gruppo deL 49kg donne per il sollevamento pesi e le qualificazioni della ginnastica artistica, con Lodadio ed Edalli per l’Italia, come pure, dalle ore 3.00 i primi turni del teakwondo con i 49kg donne i 58kg uomini.

Appuntamento poi alle ore 3.15 con le prime sfide del basket 3×3, dove pure l’Italia sarà in campo solo dalle ore 10.00 contro la Mongolia (e poi ancora con la Francia nel primo pomeriggio): alle ore 4.00 avrà inizio invece la prova maschile in linea del ciclismo maschile con Vincenzo Nibali e alla stessa ora via libera anche ai primi incontri del tennis con Fognini e Musetti e del judo (48kg donne e 60kg uomini). Per i risultati delle Olimpiadi 2020 di Tokyo occhi puntati poi all’acqua, perchè dalle ore 7.00 avremo le prime sfide per la pallanuoto femminile (senza il Setterosa) e dalle 9.30 sarà fischio d’inizio per il secondo turno del calcio femminile: attenzione poi alla Boxe e al dressage dell’equitazione dalle prime ore del mattino italiano. Avvicinandoci alla conclusione della giornata olimpiaca, ecco poi in calendario dalle ore 12.00 le prime batterie del nuoto, dove spicca Gabriele Detti, impegnato nei 400m stile libero: attenzione poi alle ore 13 alla sfida del softball tra Italia e le fortissime nipponiche. Insomma un programma fittissimo per questo sabato 24 luglio: meglio non perderci nemmeno un’istante di questo giochi olimpici!.

Diretta Italia Canada/ Volley, streaming video tv: debutto alle Olimpiadi 2020 Tokyo

© RIPRODUZIONE RISERVATA