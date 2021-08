Risultati pallanuoto/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: fine dei gironi

I risultati della pallanuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020 arrivano oggi, domenica 1 agosto 2021, ad un momento piuttosto importante. Infatti presso lo Tokyo Tatsumi International Swimming Center siamo ormai all’ultimo turno della fase a gironi del torneo femminile di pallanuoto, che vede purtroppo assente l’Italia, il nostro Setterosa che appena cinque anni fa aveva ottenuto una fantastica medaglia d’argento a Rio 2016 e questa volta deve guardare da casa. Ciò non toglie che siamo naturalmente giunti a un momento assai importante per i risultati pallanuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020: qualcuno tornerà a casa, per le altre si comporrà il tabellone della fase ad eliminazione diretta, che comincerà dai quarti di finale. Nel girone A le due partite di oggi saranno Olanda Canada alle ore 8.30 italiane e Australia Sudafrica alle ore 12.50 (riposa la Spagna che ha già giocato quattro partite), mentre nel girone B il turno di riposo oggi toccherà agli Stati Uniti e le due partite in programma saranno Ungheria Cina alle ore 7.00 e in seguito Russia Giappone, fissata alle ore 11.20 tra il cosiddetto ROC (acronimo di ogni formazione russa in queste Olimpiadi) e le padrone di casa nipponiche. Cosa succederà oggi nella pallanuoto femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020?

DIRETTA STAFFETTA 4X100 MISTA UOMINI FINALE OLIMPIADI TOKYO 2020/ Italia terza! Record Italiano

RISULTATI PALLANUOTO OLIMPIADI TOKYO 2020: LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

I risultati pallanuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020 andranno dunque oggi a completare definitivamente la fase a gironi del torneo a cinque cerchi. Nel girone A è già stato sancito il verdetto più ovvio: la squadra ultima e di conseguenza eliminata sarà il Sudafrica, anello debole che ha subito finora sempre sconfitte molto pesanti. C’è però da definire quale sarà l’ordine delle posizioni dalla prima alla quarta: in particolare, Olanda Canada potrebbe dare alle olandesi l’occasione per sorpassare la Spagna in testa alla classifica sfruttando il successo nello scontro diretto, mentre l’Australia dovrà cercare di sommergere di reti il Sudafrica, perché anche la differenza reti potrebbe fare la differenza in caso di (probabile) arrivo di più squadre a pari punti. Situazione molto simile nel girone B: il Giappone è già ultimo ed eliminato, la Russia cercherà di approfittare dell’incrocio più agevole ma l’attenzione sarà soprattutto per Ungheria Cina, partita nella quale le magiare hanno l’occasione di prendersi il primo posto sorpassando gli Usa, sfruttando il successo per 10-9 dell’Ungheria sugli Stati Uniti nello scontro diretto di quattro giorni fa.

LEGGI ANCHE:

Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Le medaglie e la classifica (oggi 1 agosto)DIRETTA STAFFETTA 4X100 MISTA DONNE FINALE OLIMPIADI TOKYO 2020/ Italia affonda sesta

© RIPRODUZIONE RISERVATA