Risultati pallanuoto/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: i quarti femminili

I risultati della pallanuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020 arrivano oggi, domenica 1 agosto 2021, ad un momento decisivo, perché i gironi sono ormai alle spalle e infatti si disputano i quarti di finale, il primo turno ad eliminazione diretta che promuoverà alle semifinali e alla lotta per le medaglie le quattro squadre vincitrici, mentre chi perde tornerà logicamente a casa con un pugno di mosche in mano. Presso lo Tokyo Tatsumi International Swimming Center la posta in palio è dunque altissima nel torneo femminile di pallanuoto, che vede purtroppo assente l’Italia, il nostro Setterosa che appena cinque anni fa aveva ottenuto una fantastica medaglia d’argento a Rio 2016 e questa volta deve guardare da casa. Ciò non toglie che siamo naturalmente giunti a un momento assai importante per i risultati pallanuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020: scopriamo alla quali sono i quattro quarti di finale. Si comincerà alle ore 7.00 italiane con il derby del Nord America, cioè Canada Stati Uniti, con gli Usa certamente favoriti essendo le campionesse olimpiche in carica ed avendo vinto il proprio girone, mentre il Canada non è andato oltre il quarto posto nell’altro raggruppamento.

RISULTATI PALLANUOTO OLIMPIADI TOKYO 2020: I QUARTI DI FINALE

I risultati pallanuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020 andranno dunque oggi a comporre il quadro delle semifinaliste del torneo femminile in base ai verdetti dei quarti di finale. Alle ore 8.30 italiane sarà la volta di Spagna Cina, che francamente dovrebbe vedere le iberiche largamente favorite dal momento che si tratterà dell’altro incrocio tra una prima (appunto la Spagna) e una quarta (la Cina) nella fase a gironi. Più equilibrate, almeno sulla carta, dovrebbero essere le altre due partite, che naturalmente mettono di fronte le seconde e le terze al termine della fase a gironi del torneo di pallanuoto femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020: alle ore 11.20 sarà la volta di una grande sfida classica in Europa, cioè Olanda Ungheria, mentre l’ultimo quarto di finale sarà alle ore 12.50 italiane e si tratterà di Australia Russia, con l’acronimo ROC. Chi andrà a conquistare i quattro posti disponibili nelle semifinali di pallanuoto?

