Risultati Pallanuoto/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: secondo turno con l’Italia

Spazio per i risultati della pallanuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020: con oggi, martedì 27 luglio 2021 daremo il via al Tatsumi Water Polo center di Tokyo, al secondo turno per la fase a gironi del tabellone maschile, dove ovviamente protagonisti dei più attesi saranno gli azzurri del ct Sandro Campagna. L’Italia, iscritta alla pallanuoto per le Olimpiadi di Tokyo 2020 solo con la squadra maschile non parte certo come tra favorita per l’oro, complici anche i deludenti risultati ottenuti alla vigilia dei giochi: il Settebello pure ha ben convinto nel match di debutto di pochi giorni fa contro il Sudafrica. In netto 21-2 contro una formazione più che alla portata dei nostri beniamini, ma che comunque ci comunica gran solidità e ambizione per il torneo a cinque cerchi della nazionale italiana, impaziente ora di essere messa sul serio alla prova per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

RISULTATI PALLANUOTO OLIMPIADI DI TOKYO 2020: IL PROGRAMMA

Venendo ora al programma di questo martedì tutto dedicato ai risultati della pallanuoto per le Olimpiadi di Tokyo 2020, ecco che ancora una volta gli appassionati dovranno puntare la sveglia molto presto: alle ore 3.00 sarà primo fischio d’inizio con la sfida tra Sudafrica e Stati Uniti, mentre alle ore 4.30 si accenderà il big match tra Montenegro e Spagna, con i primi vincitori dell’ultima World league e i secondi argento agli Europei e ai mondiali. Solo dalle ore 7.00 andrà in scena la sfida tra Kazakistan e Serbia, mentre attenderemo le ore 8.30 per dare il via all’incontro Italia-Grecia, con il Settebello impegnato contro i biancoblu, sconfitti al debutto per 10-9 dall’Ungheria. Proseguendo nel programma ecco poi alle ore 11.20 italiane l’incontro tra i padroni di casa del Giappone e l’Ungheria, mentre la giornata della pallanuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 si chiude dopo le 12.50 con la partita tra Australia e Croazia.

RISULTATI PALLANUOTO OLIMPIADI TOKYO 2020

03:00 Sudafrica-USA

04:30 Montenegro-Spagna

07:00 Kazakistan-Serbia

08:30 Italia-Grecia

11:20 Giappone-Ungheria

12:50 Australia-Croazia

