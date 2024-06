Risultati Pesaro, Elezioni Comunali 2024/ Andrea Biancani sindaco Pd: nomi seggi eletti in Consiglio

ANDREA BIANCANI SINDACO DI PESARO: I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Sono definitivi i risultati di Pesaro dove si sono tenute le elezioni comunali 2024. Il nuovo sindaco della città marchigiana è Andrea Biancani che ha ottenuto il 60,60 per cento dei voti, pari a 30.020 preferenze. Si tratta del candidato di centrosinistra che ha avuto la meglio sullo sfidante del centrodestra, Marco Lanzi, che si è invece fermato al 35,19%. “Un grande risultato, subito al lavoro da domani” ha fatto sapere Biancani dopo l’ottimo risultato ottenuto, che ieri ha tenuto una grande festa, come è giusto che sia, nella Sala del consiglio comunale di Pesaro.

Risultati Firenze, Elezioni Comunali 2024/ Ballottaggio tra Funaro (Pd) e Schmidt (Centrodestra): preferenze

Il già vice presidente del consiglio regionale, ha aggiunto: “Grandissima gioia il risultato del 61% è la dimostrazione che il lavoro e l’amore verso questa città paga sempre. Adesso festeggiamo ma presto cominceremo a lavorare per rendere Pesaro ancora più bella”. Soddisfatto anche il sindaco uscente, Matteo Ricci, che è stato invece eletto al parlamento europeo sempre con i Dem: “Biancani sarà un grande sindaco – ha detto – e lavoreremo insieme per nuove sfide che vedranno l’Europa al centro”.

Risultati Ferrara, Elezioni Comunali 2024/ Alan Fabbri sindaco Centrodestra: nomi seggi eletti in Consiglio

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DI PESARO: NOMI SEGGI ELETTI E PREFERENZE, MAGGIORANZA AL CENTROSINISTRA

A sostegno di Andrea Biancani, oltre ovviamente al Pd, anche Movimento 5 Stelle, nonché una serie di liste civiche, mentre Marco Lanzi, candidato per il Centrodestra, era supportato da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e un altro lungo elenco di liste civiche. Ma vediamo da chi sarà composto il nuovo consiglio comunale di Pesaro dopo le elezioni comunali 2024, a cominciare dai 10 candidati del Partito Democratico, leggasi Daniele Vimini, Camilla Murgia, Andrea Nobili, Marco Perugini, Sara Mengucci, Maruska Palazzi, Luca Pagnoni Di Dario, Luca Pieri, Timoteo Tiberi Detto Timo e Monica Manenti.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI PERUGIA 2024/ I dati definitivi: ballottaggio Ferdinandi-Pd e Scoccia-Cdx

5 sono della lista Biancani Sindaco, leggasi Riccardo Pozzi, Luca Pandolfi, Riccardo Bernardi, Romina Dominici, Evelina Anniballi. Enzo Belloni e Francesca Tommasoli della lista Una città in comune, Mila della Dora della lista Forza Pesaro, quindi Maria Rosa Conti di Alleanza Verdi Sinistra, Francesca Frenquellucci del Movimento 5 Stelle e infine Stefano Donini de Il Faro Luce Pesaro. Per quanto riguarda l’opposizione, invece, troviamo 5 consiglieri di Fratelli d’Italia, leggasi Michele Redaelli, Daniele Malandrino, Serena Boresta, Cristina Natalia Canciani e Giovanni Corsini. Altri due sono di Pesaro Svolta, leggasi Giulia Marchionni e Giovanni Dallasta. Poi troviamo Dario Andreolli della Lega, Antonio Bartolomei di Pesaro Giovani, e infine, Mauro Marinucci di Forza Italia. Ricordiamo che si tratta di un elenco di candidati ancora ufficioso in attesa che i prescelti confermino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA