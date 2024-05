Diretta/ Vis Pesaro Recanatese, streaming video tv: tutto in bilico (Serie C, 19 maggio 2024)

DIRETTA VIS PESARO RECANATESE, GIALLOROSSI AVANTI

Siamo arrivati alla resi dei conti della diretta Vis Pesaro Recanatese: il futuro di queste due squadre dipenderà da questi ultimi 90′. Se i biancorossi vinceranno anche solo di misura nei tempi regolamentari, strapperanno la tanto rincorsa salvezza poiché viene considerata vincente la società con una migliore posizione di classifica al termine della regular season del Campionato Serie C.. Qualunque altro risultati premierà i giallorossi, facendo ottenere alla Recanatese in quel caso la salvezza.

La rete di Melchiorri nel primo tempo dell’andata offre una grande possibilità alla Recanatese ovvero due risultati su tre. Alla fine della stagione regolare, la Vis Pesaro si è classificata 17esima strappando così la possibilità di giocare il ritorno tra le mura amiche. Vedremo se avrà maggior importanza il risultato dell’andata il fattore campo. Appuntamento domenica 19 maggio alle ore 18:00 allo stadio Tonino Benelli.

VIS PESARO RECANATESE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per chi vuole seguire la diretta Vis Pesaro Recanatese dovrà assicurarsi di avere l’abbonamento a Sky oppure NowTV, dato che solo qui verranno mandate in onde le partite di tutti e tre i gironi di Serie C.

Se per qualche motivo non fosse possibile per voi assistere all’evento in tv, la diretta streaming sarà disponibile attraverso l’applicazione di Sky oppure Now su tutti i dispositivi.

VIS PESARO RECANATESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Moduli leggermente diversi per quanto riguarda le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Recanatese. I padroni di casa opteranno per un 3-4-1-2 con F. Neri in porta, difesa a tre composta da Rossoni, Zagnoni e G. Neri. Agiranno da esterni Da Pozzo e Mattioli con Di Paola e Obi nella zona nevralgica del campo. Pucciarelli sosterrà Karlssone Molina.

La Recanatese invece si disporrà in campo con l’assetto tattico 3-4-2-1 ovvero un trequartista in più, ma una punta in meno. Tra i pali Meli, pacchetto arretrato formato da Shiba, Ferrante e Allievi. A centrocampo Raimo, Carpani, Fiorini e Longobardi. Sulla batteria di trequartisti Sbaffo e Lipari mentre il match-winner dell’andata Melchiorri in attacco.

VIS PESARO RECANATESE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Se volete scommettere su questo evento, ecco a voi le quote per le scommesse della diretta Vis Pesaro Recanatese. L’1 secco è offerto a 2.15 mentre il 2 a 3.35. Il segno X si trova a 3.15.

Bookmakers indecisi tra Gol a 1.92 e No Gol a 1.79, con i segni Over e Under 2.5 con un gap maggiore ovvero rispettivamente 2.17 e 1.61.











