Risultati Premier League e classifica/ Le partite della ventesima giornata

RISULTATI PREMIER LEAGUE: DERBY DI MANCHESTER!

I risultati Premier League tornano protagonisti, come gli altri tornei nazionali anche il massimo campionato inglese deve correre, in questa stagione nella quale c’è stata la lunga pausa per i Mondiali Qatar 2022 e per di più il calendario della Premier League risulta ingolfato pure dal fatto che a settembre c’erano stati i rinvii in occasione del lutto per la morte della regina Elisabetta II. Aggiungete gli impegni di FA Cup e Coppa di Lega e la situazione si fa complessa. Siamo alla ventesima giornata che segna formalmente l’inizio del girone di ritorno, ma in realtà nessuna delle venti squadre di Premier League ne ha già giocate diciannove.

Naturalmente non si poteva fare altrimenti e comunque in Inghilterra sono abituati a giocare a gran ritmo, quindi in questa stagione sarà semplicemente ancora un filo più intenso rispetto al solito. Volendo dare uno sguardo alla classifica della Premier League, possiamo esaltare l’Arsenal che è la capolista solitaria, come ai Gunners non succedeva da troppi anni, con il Manchester City nei panni dell’inseguitrice più credibile e oggi atteso da un derby di lusso. Il cammino comunque è ancora lungo, meglio non fare calcoli e goderci le emozioni che ci offrirà la Premier League, per scoprire cosa succederà in questo weekend alla metà del mese di gennaio.

RISULTATI PREMIER LEAGUE: TUTTE LE PARTITE

Adesso andiamo a scoprire cosa succederà tra oggi e domani per quanto riguarda i risultati Premier League, esaminando il programma delle partite per la ventesima giornata del torneo dopo l’anticipo già andato in scena ieri. Oggi, sabato 14 gennaio 2023, si comincerà alle ore 13.30 proprio con il grande derby Manchester United Manchester City, il grosso delle partite sarà però alle ore 16.00 grazie a Brighton Liverpool, Everton Southampton, Nottingham Forest Leicester e Wolverhampton West Ham, seguite alle ore 18.30 dal posticipo Brentford Bournemouth.

Infine domani, domenica 15 gennaio, ci saranno altri tre appuntamenti per stare in compagnia dei risultati Premier League, meno quantità ma qualità assai alta nel massimo campionato inglese grazie intanto alle ore 15.00 al doppio impegno con Chelsea Crystal Palace e Newcastle Fulham, infine alle ore 17.30 Tottenham Arsenal sarà l’altro big-match, un derby di Londra molto significativo e che vedrà in campo la capolista per chiudere il turno.

RISULTATI PREMIER LEAGUE, 20^ GIORNATA

Sabato 14 gennaio

ore 13.30

Manchester United Manchester City

ore 16.00

Brighton Liverpool

Everton Southampton

Nottingham Forest Leicester

Wolverhampton West Ham

ore 18.30

Brentford Bournemouth

Domenica 15 gennaio

ore 15.00

Chelsea Crystal Palace

Newcastle Fulham

ore 17.30

Tottenham Arsenal

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Arsenal 44

Manchester City 39

Newcastle, Manchester United 35

Tottenham 33

Liverpool, Fulham 28

Brighton 27

Brentford 26

Chelsea 25

Aston Villa, Crystal Palace 22

Nottingham Forest, Leicester, Leeds 17

Bournemouth 16

Everton, West Ham 15

Wolverhampton 14

Southampton 12











