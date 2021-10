Risultati qualificazioni Mondiali 2022, classifiche/ Diretta gol live oggi 11 ottobre

QUALIFICAZIONI MONDIALI: OGGI IN CAMPO GERMANIA E OLANDA

Dopo la domenica dedicata alle finali di Nations League, oggi lunedì 11 ottobre tornano protagonisti i risultati delle qualificazioni mondiali, è infatti in programma l’ottava giornata dei gironi di qualificazione della zona europea verso i Mondiali Qatar 2022 e tornano dunque in campo i quattro gironi (E, G, H, J) che nella precedente settima giornata erano scesi in campo venerdì, mentre domani torneranno in campo i gruppi impegnati sabato. In questa finestra di ottobre sono previste “solo” due giornate a differenza delle tre a testa di marzo e settembre, dunque gli impegni di oggi e domani sono gli ultimi.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022, CLASSIFICHE/ Diretta gol: Svezia e Ucraina ok

Ricordiamo che naturalmente riposano anche in questa ottava giornata Italia, Spagna, Belgio e Francia, cioè le quattro partecipanti alla Final Four di Nations League che, proprio in previsione di questo impegno, sono state tutte inserite in gironi da cinque squadre ciascuno, nelle quali le big hanno avuto i due turni di riposo collocati appunto ad ottobre per giocare l’altra competizione. Discorso diverso naturalmente per i gironi da sei squadre, in cui non ci sono mai turni di riposo: adesso però andiamo a scoprire che cosa ci attende oggi.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022, CLASSIFICHE/ Diretta gol: Germania-Croazia ok

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI: LE PARTITE DI OGGI

Tutto questo premesso, possiamo infatti andare adesso a scoprire quali saranno le partite che nelle prossime ore ci daranno i risultati delle qualificazioni mondiali nella zona europea, con l’avvertenza che il fischio d’inizio sarà in programma per tutti questi incontri alle ore 20.45. L’unico girone a cinque squadre in campo oggi è il gruppo E, cioè quello del Belgio, nel quale stasera si giocheranno Bielorussia Repubblica Ceca ed Estonia Galles, in ballo c’è la lotta per il secondo posto.

Nel girone G invece ecco attese oggi Lettonia Turchia, Olanda Gibilterra e Norvegia Montenegro, turno quindi sulla carta perfetto per gli Orange. Passando poi al girone H, dobbiamo ricordare che stasera ci attendono Cipro Malta (unica eccezione con inizio alle ore 18.00), Croazia Slovacchia e Slovenia Russia e la lotta è ancora aperta anche per il primato. Infine il girone J che ci proporrà oggi Islanda Liechtenstein, Macedonia del Nord Germania e Romania Armenia, con i tedeschi che vorranno vendicare la clamorosa sconfitta casalinga subita a marzo.

Probabili formazioni Lituania Bulgaria/ Quote, Ilian e Dimitar Iliev in attacco

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI E CLASSIFICHE

GIRONE E

Ore 20.45

Bielorussia Repubblica Ceca

Estonia Galles

CLASSIFICA: Belgio 16, Repubblica Ceca 8, Galles 8, Estonia 4, Bielorussia 3

GIRONE G

Ore 20.45

Lettonia Turchia

Olanda Gibilterra

Norvegia Montenegro

CLASSIFICA: Olanda 16, Norvegia 14, Turchia 12, Montenegro 11, Lettonia 5, Gibilterra 0

GIRONE H

Ore 18.00

Cipro Malta

Ore 20.45

Croazia Slovacchia

Slovenia Russia

CLASSIFICA: Croazia 16, Russia 16, Slovenia 10, Slovacchia 9, Malta 4, Cipro 4

GIRONE J

Ore 20.45

Islanda Liechtenstein

Macedonia del Nord Germania

Romania Armenia

CLASSIFICA: Germania 18, Macedonia del Nord 12, Armenia 12, Romania 10, Islanda 5, Liechtenstein 1

© RIPRODUZIONE RISERVATA