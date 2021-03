Risultati qualificazioni Mondiali, classifiche/ Diretta gol live score (31 marzo)

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: SI CONCLUDE LA PRIMA FINESTRA!

Le partite che mercoledì 31 marzo (Armenia Romania apre il programma alle ore 18:00 di casa nostra) si giocano per i risultati delle qualificazioni Mondiali 2022 sono quelle che concludono la prima finestra che la FIFA ha disposto per il cammino verso la fase finale in Qatar: come sappiamo il calendario è stringato perché la pandemia di Coronavirus ha costretto il mondo dello sport a tirare la cinghia, e dunque solo in questa settimana di fine marzo abbiamo assistito a tre gare per ciascuna nazionale, con l’eccezione di alcune che, impegnate nei gironi da 5 (ovvero con le partecipanti alla Final Four di Nations League), hanno avuto un turno di riposo.

Siamo dunque già ben avviati, se è vero che l’Italia affronta questa sera la Lituania nel terzo di otto impegni e sarà così per altre nazionali; in campo ci sono alcune big come Spagna e Francia, e altre squadre che possono regalare sorprese; senza indugio allora possiamo andare a presentare questo turno che riguarda i risultati delle qualificazioni Mondiali 2022, provando a capire in che modo le classifiche dei gironi potrebbero cambiare e ipotizzando magari quello che potrebbe succedere sui vari campi coinvolti.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Sicuramente il tema più importante per i risultati delle qualificazioni Mondiali 2022, con riferimento ovviamente alle partite di mercoledì 31 marzo, è la presenza dell’Italia. Gli azzurri vanno a Vilnius per affrontare la Lituania: si tratta della nazionale più abbordabile del gruppo C, che finora ha giocato una sola partita ed è stata battuta di misura dalla Svizzera. Per gli azzurri le qualificazioni procedono per il verso giusto: finora hanno sempre vinto per 2-0, dunque stanno tenendo la loro porta blindata e potrebbero addirittura chiudere il percorso a punteggio pieno come era già accaduto nella strada verso gli Europei. Sia come sia, il pass per il Qatar non dovrebbe sfuggire a meno che non sorgano complicazioni impreviste; lo stesso discorso potremmo farlo per le altre grandi nazionali che sono coinvolte questa sera, anche se per un paio di loro l’approccio alle qualificazioni Mondiali 2022 non è stato dei migliori. Tra poco ad ogni modo saremo di nuovo in campo e dunque sarà il terreno di gioco come al solito, a fornirci la sua risposta sui risultati che matureranno, ricordando che la prossima volta che si tornerà a giocare sarà all’inizio di settembre.

GIRONE B

Ore 20:45 Grecia Georgia

Ore 20:45 Spagna Kosovo

CLASSIFICA: Svezia 6, Spagna 4, Grecia 1, Georgia 0, Kosovo 0

GIRONE C

Ore 20:45 Irlanda del Nord Bulgaria

Ore 20:45 Lituania Italia

CLASSIFICA: Italia 6, Svizzera 6, Irlanda del Nord 0, Lituania 0, Bulgaria 0

GIRONE D

Ore 19:45 Ucraina Kazakhstan

Ore 20:45 Bosnia Francia

CLASSIFICA: Francia 4, Finlandia 2, Ucraina 2, Bosnia 1, Kazakhstan 0

GIRONE F

Ore 20:45 Moldavia Israele

Ore 20:45 Scozia Far Oer

Ore 20:45 Austria Danimarca

CLASSIFICA: Danimarca 6, Austria 4, Scozia 2, Far Oer 1, Israele 1, Moldavia 1

GIRONE I

Ore 20:45 Inghilterra Polonia

Ore 20:45 Andorra Ungheria

Ore 20:45 San Marino Albania

CLASSIFICA: Inghilterra 6, Polonia 4, Ungheria 4, Albania 3, Andorra 0, San Marino 0

GIRONE J

Ore 18:00 Armenia Romania

Ore 18:00 Liechtenstein Islanda

Ore 20:45 Germania Macedonia del Nord

CLASSIFICA: Germania 6, Armenia 6, Macedonia del Nord 3, Romania 3, Islanda 0, Liechtenstein 0



