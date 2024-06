Risultati Reggio Emilia, Elezioni Comunali 2024/ Massari sindaco centrosinistra: nomi eletti in Consiglio

MARCO MASSARI SINDACO DI REGGIO EMILIA: I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Il nuovo sindaco di Reggio Emilia è Marco Massari, candidato del centrosinistra: dopo lo scrutinio dei risultati delle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024, infatti, ha potuto festeggiare al primo turno con un 56.05%, davanti a Giovanni Tarquini del centrodestra, fermo al 33.21%. Erano sette, in totale, i candidati sindaco che si sono sfidati per prendere il posto dell’uscente Luca Vecchi: fin da subito è però sembrato evidente che la sfida fosse tra i due poi entrambi eletti, uno come sindaco e l’altro come capo delegazione delle opposizioni. Con un’affluenza del 60.80%, Reggio Emilia ha scelto così il proprio sindaco, facendo trionfare la sinistra con Massari.

Ballottaggi capoluoghi Elezioni Comunali 2024/ 13 città al secondo turno, 16 sindaci già eletti: i risultati

“Mi sembra di svegliarmi da un sogno. Sento l’onore e la responsabilità per questo incarico. Ora mi prenderò un paio di settimane per decidere la giunta e poi cominceremo subito a lavorare sui temi che ci siamo prefissati, dalla cura del territorio a quella delle persone” ha dichiarato il nuovo primo cittadino emiliano, Marco Massari, sostenuto con consiglieri eletti di Pd, Azione, Massari Sindaco, Europa Verde e Possibile, M5S, Uniti per Reggio Emilia e Sic.

Risultati Pescara, Elezioni Comunali 2024/ Carlo Masci sindaco Centrodestra: nomi seggi eletti in Consiglio

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA: NOMI SEGGI ELETTI E PREFERENZE, MAGGIORANZA AL CENTROSINISTRA

Chi entrerà in Consiglio Comunale insieme al nuovo sindaco Marco Massari? Andando ad analizzare i seggi eletti a Reggio Emilia e i risultati delle Elezioni Comunali 2024, vediamo che il partito più votato a sostegno del primo cittadino è stato il Partito Democratico con il 39.41% delle preferenze. Di molto distaccati il M5S, la lista Marco Massari Sindaco e i Verdi: il PD ottiene così 17 seggi, M5S 1 così come le altre due liste sopra menzionate. Sono dunque 20 i seggi della maggioranza, mentre quelli dell’opposizione 12: tra questi i due candidati sindaco Tarquini Giovanni e Aguzzoli Fabrizio. 5, poi, i seggi di Fratelli d’Italia, 2 quelli della lista “Giovanni Tarquini sindaco”, 1 quello di Forza Italia e 1 della Lega. A sostegno di Aguzzoli, invece, ottiene un seggio Coalizione Civica.

Risultati eletti Forza Italia Bergamo preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi nomi consiglieri con Pezzotta

Maggioranza eletti con Massari Sindaco

-Pd (17 seggi): De Franco Lanfranco, Bondavalli Stefania, Rabitti Annalisa, Mahmoud Marwa, Prandi Davide, Francesconi Ada, Barilli Cecilia, Corradi Davide, Iori Matteo, Ghidoni Riccardo, Carbognani Luisa, Medici Nicolò, Ruozzi Cinzia, Pedrazzoli Claudio, Ferrari Giuliano, Boni Francesca

-M5S (1 seggio): Roberto Neulichedi

-Lista Massari Sindaco (1 seggio): Rosario Martorana

-Europa Verde Possibile (1 seggio): Carlotta Bonvicini

Opposizione (12 seggi) con Fabrizio Aguzzoli e Giovanni Tarquini eletti consiglieri

-Fratelli d’Italia (5 seggi): Alessandro Aragona, Mattia Marziani, Cristian Paglialonga, Gianluca Vinci, Lorenzo Melioli

-Lista Tarquini (2 seggi): Carmine Migale, Letizia Davoli

-Forza Italia (1 seggio): Claudio Bassi

-Lega (1 seggio): Alessandro Rinaldi

-Coalizione Civica (1): Dario De Lucia











© RIPRODUZIONE RISERVATA