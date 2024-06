Risultati Elezioni Comunali 2024 diretta spoglio/ Exit poll Bari Firenze Perugia: sindaci eletti, ballottaggi

DIRETTA SPOGLIO OGGI PER LE ELEZIONI COMUNALI 2024: A CHE ORA ESCONO I RISULTATI CON DATI REALI

Occhi puntati alle ore 14 oggi 10 giugno, ovvero l’inizio dello spoglio dei risultati Elezioni Comunali 2024: dopo gli exit poll pubblicati nella lunga notte di maratona elettorale per le Europee, ora è il turno delle Amministrative che assieme alle Regionali in Piemonte darà il via allo scrutinio per tutti i sindaci eletti e i nuovi Consigli Comunali. Non dovrebbe essere uno spoglio “infinito”, anche se sono comunque oltre 3700 i Comuni al voto in questa tornata di Amministrative 2024.

Gli orari clou di giornata sono essenzialmente due: le ore 14 per l’inizio dello scrutinio e le complessive 12 ore di tempo che hanno a disposizione gli scrutatori per portare a termine lo scrutinio finale tra sindaci eletti, voti preferenze liste ed eventuali turni di ballottaggio. Si prevede comunque che i risultati già definitivi per le Comunali 2024 possano arrivare al più tardi questa sera. Per il momento, gli unici risultati certi restano quelli dell’affluenza alla chiusura dei seggi domenica sera: hanno votato per le Elezioni Comunali 2024 il 62,68% degli italiani aventi diritto, un 5% netto in meno del 67,65% raggiunto nelle stesse Amministrazioni al voto nel 2019 (anche in quel caso in contemporanea con Elezioni Europee e Regionali Piemonte). Dirette: Elezioni Ue in Italia e all’estero – Regionali Piemonte. Risultati Europee: Stati Ue – voti Ue – seggi Ue – partiti Ue – voti Italia – seggi Italia – partiti Italia

In attesa della diretta spoglio per le Elezioni Comunali 2024, primi risultati importanti sono stati diffusi ieri sera alla chiusura delle urne con gli exit poll vari di Opinio Rai, Tecnè-Mediaset, Quorum-Sky e Swg-La7: secondo queste prime proiezioni, il Centrosinistra risulterebbe avanti nei capoluoghi di Cagliari, Perugia e Bergamo, mentre il Centrodestra unito avrebbe vantaggi a Pescara, Potenza e Campobasso. Le due sfide “big” di queste Amministrative 2024 – ovvero Firenze e Bari – come da sondaggi pre-voto si risolveranno con ogni probabilità al ballottaggio, in quanto nessuno avrebbe superato il 50% più uno dei voti richiesti al primo turno.

A Firenze la candidata del Pd Sara Funari è avanti secondo gli exit poll di Opinio Rai con forchetta tra il 42 e il 46%, davanti al candidato del Centrodestra Eike Schmidt (30-34%), con la candidata sindaco Stefania Saccardi (Stati Uniti d’Europa-Renzi) al 6-8%, stesse preferenze ipotizzati per l’ex dem Cecilia Del Re. A Bari invece si profila un ballottaggio tra Vito Leccese e Fabio Romito, candidati rispettivamente di Pd e Centrodestra in quota Lega: per l’erede politico del sindaco uscente Antonio Decaro (eletto col Pd alle Europee) i risultati degli exit poll danno 42-46% come forbice di preferenze, il leghista Romito invece insegue col 31-35%, mentre il candidato M5s Michele Laforgia avrebbe un 20-24% di consensi in dote.

A Cagliari la “partita” delle Elezioni Comunali 2024 sembra già chiusa, con ripetizione del successo del “campo largo” visto alle scorse Regionali Sardegna 2024: il candidato Pd-M5s-AVS Massimo Zedda nei risultati exit poll è dato al 59-63%, sconfitta invece la candidata del Centrodestra Alessandra Zedda (31-35%). A Perugia gli exit poll Rai danno testa a testa fra le due candidate sindaco, per il Centrosinistra Vittoria Ferdinandi (49-53%) e per il Centrodestra Margherita Scoccia (44-48%), mentre a Campobasso il Centordestra di Aldo De Benedettis punta alla vittoria al primo turno con il 49-53% dei risultati parziali, contro il 31-35% di Marialuisa Forte.

SINDACI GIÀ ELETTI E BALLOTTAGGI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SULLE AMMINISTRATIVE 2024

Per tutte le altre sfide delle Elezioni Comunali 2024 – ricordiamo, in tutto 3700 Comuni al voto, con 27 capoluoghi di provincia (di cui 6 di Regione, ovvero Bari-Cagliari-Firenze-Campobasso-Potenza-Perugia) – l’attesa è tutta per lo spoglio in diretta con tutti i risultati dopo le ore 14. Secondo i dati emersi negli exit poll di ieri sera, a Bergamo l’eredità del sindaco uscente Gori dovrebbe passare alla candidata Pd Elena Carnevali, davanti con il 53-57% delle preferenze al Centrodestra di Pezzotta.

A Potenza, i risultati in attesa dei dati reali vedono Francesco Fanelli (Centrodestra) tra il 47,5-51,5%, mentre Vincenzo Telesca (Pd) è al 21-25%: per Pescara infine, il sindaco uscente del Centrodestra Carlo Masci è in vantaggio con il 47,5-51,5% contro il candidato dem Carlo Costantini (34-38%). Già eletti sindaci nei Comuni più piccoli, specie dove v’era un solo candidato e dunque bastava superare il quorum del 50%: è il caso di Giuliano di Roma nel Lazio con Adriano Lampazzi Sindaco, oppure Elio Guadagno, nuovo sindaco di Ottati (Salerno). Il Viminale ha già fissato la data per gli eventuali turni di ballottaggi per le Elezioni Comunali 2024: saranno domenica 23 e lunedì 24 giugno, ma questa volta i seggi rimarranno aperti dalle ore 07 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì.











