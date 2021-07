Risultati scherma/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: fioretto a squadre maschile

RISULTATI SCHERMA: L’ULTIMA VITTORIA DELL’ITALIA A LONDRA…

I risultati della scherma alle Olimpiadi Tokyo 2020 vivono oggi, domenica 1 agosto 2021, l’ultima giornata di gare alla Makuhari Messe, dove è in programma il fioretto a squadre maschile. Alle Olimpiadi Tokyo 2020 per quanto riguarda la scherma resta ormai solo questo titolo da assegnare, l’ultima delle sei gare a squadre possibili, che per la prima volta si disputano senza alcuna assenza nel programma delle Olimpiadi. L’Italia sicuramente avrà grandi ambizioni anche oggi, anzi forse in questo momento la nostra squadra migliore è proprio quella del fioretto maschile, che cercherà di fare meglio della sciabola che qualche giorno fa è stata d’argento. Punta al bottino più grosso anche Daniele Garozzo, che lunedì è stato argento nella gara individuale e fu d’oro a Rio. Sarà una giornata giapponese molto lunga, dalle ore 2.00 italiane del mattino quando cominceranno gli assalti secondo un tabellone ad eliminazione diretta, con un solo ottavo per poi dare il via a quarti e semifinali ed infine lo spazio naturalmente per le due finali a partire dalle ore 11.30 italiane, prima quella terzo posto per assegnare il bronzo e in seguito naturalmente la finale per il primo posto, che assegnerà le medaglie d’oro e d’argento dalle ore 12.50 italiane. L’Italia dunque vuole chiudere in bellezza l’avventura non negativa, ma certamente contraddittoria per la spedizione azzurra nei risultati scherma di queste Olimpiadi Tokyo 2020. Le speranze sono grandi per il fioretto a squadre maschile: che cosa succederà?

Presentiamo allora tutto ciò che avremo da seguire oggi per i risultati scherma alle Olimpiadi Tokyo 2020, dunque la gara a squadre del fioretto maschile. I titolari per l’Italia saranno Andrea Cassarà, già tre volte in carriera sul podio olimpico con due ori, il numero 1 del ranking mondiale Alessio Foconi che però è rimasto giù dal podio nella gara individuale e naturalmente Daniele Garozzo, oro e argento individuale nelle ultime due Olimpiadi, che hanno gareggiato anche lunedì, ai quali si aggiunge Giorgio Avola, convocato per completare il roster a disposizione per la gara a squadre e già oro con l’Italia a Londra 2012. Come sempre, nella gara a squadre del fioretto maschile (come in tutte le altre armi) per determinare il risultato ci saranno in ogni sfida nove assalti (tre per ciascuno dei tre titolari); vince chi arriva per primo a 45, oppure chi sarà davanti al termine del nono e ultimo assalto se non sarà raggiunto quel punteggio. Si può effettuare una sostituzione nel corso della giornata, facendo entrare la riserva che però a quel punto non può più essere sostituito. L’ultimo grande ricordo per l’Italia nel fioretto a squadre maschile risale a Londra 2012: come abbiamo già accennato, fu oro per Andrea Baldini, Giorgio Avola, Andrea Cassarà e Valerio Aspromonte. Due su quattro ci sono ancora: faranno il bis?

