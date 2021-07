RISULTATI SCHERMA/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Le azzurre a caccia del bronzo!

RISULTATI SCHERMA:

Le prime gare sono state disputate nel corso della notte ed andiamo quindi a dare un’occhiata ai risultati della scherma alle Olimpiadi Tokyo 2020 con particolare attenzione al percorso della sciabola a squadre femminile. Le azzurre Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Michela Battiston e Martina Criscio sono infatti riuscite ad entrare nella finale per la medaglia di bronzo dopo essere state sconfitte in semifinale dalla Francia per 45-39. Inutile l’ottima prova della Battiston che aveva provato a tenere in corsa l’Italia facendo registrare un impressionante parziale di 18 a 5. Ora le ragazze della sciabola sono chiamate ad ultimo sforzo per poter tornare a casa con una medaglia nella gara che si disputerà alle ore 11.30 italiane contro la Sud Corea, che era stata superata in semifinale dalla Russia. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

RISULTATI SCHERMA: ITALIA IN CERCA DI RISCATTO!

I risultati della scherma alle Olimpiadi Tokyo 2020 saranno da seguire anche oggi, sabato 31 luglio 2021, perché alla Makuhari Messe è in programma la sciabola a squadre femminile. Alle Olimpiadi Tokyo 2020 per quanto riguarda la scherma sono in corso ormai da diversi giorni tutte le sei gare a squadre possibili, che per la prima volta si disputano senza alcuna assenza nel programma delle Olimpiadi, e questa sicuramente è una buona notizia per l’Italia, che in ogni competizione può puntare alla medaglia, come abbiamo visto già spesso in questi giorni. Sarà una giornata giapponese molto lunga, dalle ore 3.00 italiane del mattino quando cominceranno gli assalti secondo un tabellone ad eliminazione diretta, con un solo ottavo per poi dare il via a quarti e semifinali ed infine lo spazio naturalmente per le due finali a partire dalle ore 11.30 italiane, prima quella terzo posto per assegnare il bronzo e in seguito naturalmente la finale per il primo posto, che assegnerà le medaglie d’oro e d’argento.

L’Italia deve riscattare l’assenza dal podio nella gara individuale, ma ci sono esempi molto positivi in tal senso nei risultati scherma di queste Olimpiadi Tokyo 2020. Infatti in campo femminile non siamo riusciti a salire sul podio in nessuna gara individuale, ma poi sia le spadiste martedì e anche le fiorettiste giovedì sono riuscite a conquistare il podio olimpico almeno nella gara a squadre. La strada da seguire è stata tracciata, riusciremo a fare lo stesso anche nella sciabola?

RISULTATI SCHERMA OLIMPIADI TOKYO 2020: OGGI LA SCIABOLA A SQUADRE FEMMINILE

Presentiamo allora tutto ciò che avremo da seguire oggi per i risultati scherma alle Olimpiadi Tokyo 2020, dunque la gara a squadre della sciabola femminile. Le titolari per l’Italia saranno Martina Criscio, Rossella Gregorio e Irene Vecchi, che hanno gareggiato anche a livello individuale, alle quali si aggiunge Michela Battiston, convocata per completare il roster a disposizione per la gara a squadre. Battiston e Criscio sono alla prima partecipazione alle Olimpiadi nelle rispettive carriere, mentre per Gregorio sono i secondi Giochi e per la veterana Vecchi questa invece è già la terza Olimpiade. Come sempre, nella gara a squadre della sciabola femminile (come in tutte le altre armi) per determinare il risultato ci saranno in ogni sfida nove assalti (tre per ciascuno dei tre titolari); vince chi arriva per primo a 45, oppure chi sarà davanti al termine del nono e ultimo assalto se non sarà raggiunto quel punteggio. Si può effettuare una sostituzione nel corso della giornata, facendo entrare la riserva che però a quel punto non può più essere sostituito. La gara individuale è stata un monologo della Russia, che ha ottenuto oro e argento con Sofia Pozdniakova e Sofya Velikaya, dunque il ROC (acronimo imposto per la squalifica doping della Russia) sarà la squadra da battere nella sciabola femminile.

