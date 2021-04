Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (29^ giornata)

RISULTATI SERIE A, SI COMINCIA CON SAMPDORIA-MILAN

I risultati Serie A tornano protagonisti oggi dopo la sosta per le Nazionali e nelle prossime ore vivremo ben dieci partite: siamo infatti al Sabato Santo e, come sempre succede a Pasqua, la Serie A gioca per intero appunto al sabato. Dopo due settimane di astinenza dunque il campionato riparte fortissimo: un anticipo all’ora di pranzo, ben sette partite alle ore 15.00 e poi i due posticipi che ci accompagneranno fino a sera e che completeranno il volto della classifica di Serie A al termine della ventinovesima giornata, salvo i recuperi delle tre partite ancora da disputare, delle quali due sono in programma per mercoledì prossimo. Andiamo allora subito a scoprire nel dettaglio il programma delle partite per i risultati Serie A della 29^ giornata: si comincerà alle ore 12.30 con Milan Sampdoria, seguita alle ore 15.00 da Atalanta Udinese, Benevento Parma, Cagliari Verona, Genoa Fiorentina, Lazio Spezia, Napoli Crotone e Sassuolo Roma, mentre alle ore 18.00 ecco il derby della Mole Torino Juventus ed infine alle ore 20.45 Bologna Inter per chiudere questo ricchissimo sabato di Pasqua.

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA: PER RIPARTIRE

Presentando i risultati Serie A di questa intensa 29^ giornata, concentriamo adesso la nostra attenzione proprio su questi due posticipi, a partire dal derby Torino Juventus. I granata negli ultimi tempi hanno dimostrato segni di miglioramento, ma la posizione nella classifica di Serie A resta critica e di conseguenza il Torino ha bisogno di punti, ma di certo la Juventus non può più permettersi passi falsi dopo il clamoroso scivolone interno contro il Benevento di due settimane fa, che ha messo in dubbio addirittura la posizione tra le prime quattro per la Juventus, oltre che rendere sempre più difficile l’inseguimento al decimo scudetto. Deve ripartire la Juventus, ma lo stesso discorso – sia pure per motivi differenti – vale anche per l’Inter, reduce dal focolaio Covid che ha imposto il rinvio della partita contro il Sassuolo prima della sosta. I nerazzurri arrivano da otto vittorie consecutive, ma l’ultima è stata tre settimane fa contro il Torino. Tanto per intenderci, nelle prossime tre settimane l’Inter giocherà invece sei partite: dopo il riposo forzato arriva un tour de force, quanto inciderà nella lotta scudetto?

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA29^ GIORNATA

Ore 12.30

Milan Sampdoria

Ore 15.00

Atalanta Udinese

Benevento Parma

Cagliari Verona

Genoa Fiorentina

Lazio Spezia

Napoli Crotone

Sassuolo Roma

Ore 18.00

Torino Juventus

Ore 20.45

Bologna Inter

CLASSIFICA SERIE A

Inter 65

Milan 59

Juventus, Atalanta 55

Napoli 53

Roma 50

Lazio 49

Sassuolo 39

Verona 38

Sampdoria 35

Bologna 34

Udinese 33

Genoa 31

Fiorentina, Spezia, Benevento 29

Torino 23

Cagliari 22

Parma 19

Crotone 15

