RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Focus sulla lotta salvezza! Diretta gol live score (oggi 19 maggio 2024)

RISULTATI SERIE A: PER SALVARSI

Davvero straordinaria la corsa alla salvezza nei risultati di Serie A. Sono coinvolte cinque squadre, tutte quelle in campo oggi, che però in realtà sono sei considerando che il Verona giocherà domani sera, con il vantaggio di farlo a Salerno contro una squadra già retrocessa e conoscendo i risultati delle rivali direte. La classifica dice che a oggi sarebbero salve Verona con 34 punti, Udinese e Cagliari a 33 e, per la doppia sfida diretta, il Frosinone che ha 32 punti come l’Empoli; toscani e Sassuolo (29 punti per i neroverdi) dovrebbero ripartire dalla Serie B. Oggi però può davvero cambiare tutto: abbiamo già visto che ci sono ben due sfide dirette a farci compagnia. Settimana scorsa a fare il colpo è stata solo l’Udinese, che ha vinto a Lecce; le altre hanno tutte sprecato la loro chance.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: Torino da Europa! (18 maggio 2024)

Il Frosinone facendosi travolgere in casa da un’Inter a caccia di orgoglio ma già tranquilla; il Sassuolo come detto perdendo in maniera incredibile a Genova, l’Empoli facendosi rimontare dalla Lazio, il Cagliari cadendo nettamente a San Siro contro il Milan e il Verona cedendo al Bentegodi al Torino del grande ex Ivan Juric. Insomma: le possibilità di riscatto arrivano oggi, possiamo comunque dire che, Udinese, a parte, la situazione di classifica sia rimasta immutata ma il blitz friulano al Via del Mare alla fine del campionato potrebbe contare parecchio, così come il fatto che il Sassuolo sia riuscito a battere l’Inter due settimane fa. (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score posticipi: colpo salvezza dell'Udinese (13 maggio 2024)

CHE LOTTA PER LA SALVEZZA!

Tornano a farci compagnia i risultati di Serie A, che domenica 19 maggio spalancano le porte su cinque partite per la 37^ giornata: è coinvolta qui l’entusiasmante e totalmente incerta lotta per la salvezza, due sfide dirette che saranno Sassuolo Cagliari, lunch match delle ore 12:30, e Udinese Empoli che alle ore 15:00 si gioca in contemporanea con Monza Frosinone, nella quale i ciociari non possono permettersi di sbagliare. Il quadro sarà poi completato da due partite altrettanto importanti: con Inter Lazio alle ore 18:00 e Roma Genoa alle ore 20:45 testeremo le speranze europee delle due capitoline, che comunque sono già qualificate.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: ancora uno show dell'Atalanta! (12 maggio 2024)

La certezza dell’Europa League di fatto c’è, ora manca quella per la Champions League: qui però i biancocelesti potrebbero già essere tagliati fuori essendo che l’Atalanta deve recuperare una partita, così del resto anche i giallorossi e dunque quello che può rimanere in palio tra Roma e Lazio è la supremazia cittadina, un aspetto che può sembrare relativo ma che da queste parti viene sempre visto con una certa importanza. Anche questo è un tema sensibile nell’analisi sui risultati di Serie A, tra poco scopriremo cosa succederà sui vari campi per questa domenica.

RISULTATI SERIE A: DERBY PER L’EUROPA

La domenica che ci farà alzare la testa sui risultati di Serie A sarà dunque entusiasmante: cinque squadre a caccia di salvezza, due di queste retrocederanno, una classifica che le accorpa tutte in pochissimi punti e che fornisce occasioni di riscatto rispetto all’ultimo turno, quando le cose sono andate bene solo all’Udinese che, vincendo sul campo del Lecce, potrebbe aver fatto un passo avanti decisivo e oggi, nella partita casalinga contro l’Empoli, ha una straordinaria occasione per togliersi dai guai sfruttando l’altro incrocio di calendario.

Questo però è valido anche per le avversarie: dopo essersi suicidato a Marassi, il Sassuolo torna in campo nel suo stadio con tanta paura addosso, e la consapevolezza che anche battere il Cagliari potrebbe non servire. Sono gli isolani a sperare, il blitz al Mapei Stadium può veramente consegnare la salvezza a Claudio Ranieri che però ultimamente ha perso un po’ di smalto. Così anche il Frosinone, che deve approfittare del fatto di giocare contro un Monza che a questo campionato non ha più nulla da chiedere. Insomma, lo scenario è bellissimo e non ci resta che scoprire cosa succederà con i risultati di Serie A di oggi.

RISULTATI SERIE A: 37^ GIORNATA

Ore 12:30 Sassuolo Cagliari

Ore 15:00 Monza Frosinone

Ore 15:00 Udinese Empoli

Ore 18:00 Inter Lazio

Ore 20:45 Roma Genoa

CLASSIFICA SERIE A

Inter 92

Milan 74

Bologna, Juventus 67

Atalanta 66

Roma 60

Lazio 59

Fiorentina 54

Torino 53

Napoli 52

Genoa 46

Monza 45

Lecce 37

Verona 34

Udinese, Cagliari 33

Frosinone, Empoli 32

Sassuolo 29

Salernitana 16











© RIPRODUZIONE RISERVATA