RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Lecce, salvezza a un punto! Diretta gol live score (oggi 18 maggio 2024)

RISULTATI SERIE A: LECCE QUASI SALVO

Parlando ancora dei risultati di Serie A dobbiamo dire che il Lecce è fondamentalmente salvo: anche perdendo in casa contro l’Udinese i salentini sono rimasti in un’ottima posizione di classifica, sfruttando le sconfitte di Frosinone, Empoli e Cagliari e riuscendo così a conservare cinque punti di vantaggio sulle terzultime. Come abbiamo già evidenziato, al Lecce manca un punto: questo grazie alle sfide dirette con Frosinone ed Empoli, una delle quali al momento dovrebbe retrocedere in Serie B. I salentini infatti sono riusciti a battere i ciociari e i toscani una volta a testa, per poi pareggiare le altre due partite.

Hanno dunque il doppio confronto a favore con entrambe e, anche in caso di un arrivo a pari punti tra queste tre squadre, sarebbero davanti nella classifica avulsa. La salvezza allora potrebbe arrivare già oggi contro l’Atalanta, che si gioca l’accesso alla Champions League ma naturalmente ha già una parte di attenzione rivolta a Dublino: vedremo se Luca Gotti saprà condurre in porto la barca dopo averlo già fatto con l’Udinese, la squadra che per un momento ha rischiato di fargli sfumare l’obiettivo. (agg. di Claudio Franceschini)

LA DEA PER L’EUROPA!

Ci sono solo due partite che sabato 18 maggio animeranno i risultati di Serie A: sono gli anticipi della 37^ giornata e ancora una volta il piatto ricco sarà quello della domenica, dunque oggi avremo soltanto Lecce Atalanta, il cui calcio d’inizio è previsto alle ore 18:00, e Torino Milan che scatta alle ore 20:45. Di queste squadre, almeno tre sono interessate ai loro risultati: al Lecce manca un punto per la salvezza, l’Atalanta si gioca l’ingresso in Champions League (con altra finestra ovviamente sulla finale di Europa League) e il Torino potrebbe ancora entrare in Conference League.

Il Milan invece ha già esaurito i propri obiettivi: tagliato fuori dalla corsa scudetto, ha già archiviato la qualificazione in Champions League così come il secondo posto in classifica, tra l’altro resta una stagione da valutare perché certamente Stefano Pioli non ha fatto male, ma con qualche macchia lungo il percorso. Adesso comunque ci dobbiamo concentrare su quello che succederà nel sabato dedicato ai risultati di Serie A, perché comunque c’è tanta carne al fuoco e alcuni verdetti potrebbero essere rimandati all’ultima giornata, staremo a vedere come cambierà la classifica.

RISULTATI SERIE A: IL CONTESTO DEI DUE ANTICIPI

Parlando dei risultati di Serie A facciamo allora un giusto focus sull’Atalanta, che settimana scorsa ha vinto una fondamentale sfida diretta contro la Roma: attualmente quinta a +3 sui giallorossi, con una partita da recuperare (quella contro la Fiorentina) e una storica finale di Europa League che la aspetta mercoledì prossimo: per la Dea, vada come vada, una stagione straordinaria sotto ogni punto di vista ma adesso Gian Piero Gasperini vuole provare a chiudere i conti con la qualificazione in Champions League, così da non dover demandare il discorso a Dublino.

L’Atalanta chiaramente è concentrata sul Bayer Leverkusen, a Lecce non sarà semplice perché come detto i salentini devono ancora salvarsi: mancato il primo match point perdendo in casa contro l’Udinese, Luca Gotti ne ha altri due sapendo che con un punto in due gare avrà centrato l’obiettivo, ripetendo quello che era riuscito a fare Marco Baroni un anno fa. Vedremo anche cosa farà il Torino, che può scavalcare il Napoli ed eventualmente godersi la Conference League che sarebbe comunque un ritorno in Europa: dunque, parola ai campi perché tra poco si torna a giocare.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 37^ GIORNATA

Ore 18:00 Lecce Atalanta

Ore 20:45 Torino Milan

CLASSIFICA SERIE A

Inter 92

Milan 74

Bologna, Juventus 67

Atalanta 63

Roma 60

Lazio 59

Fiorentina 53

Napoli 51

Torino 50

Genoa 46

Monza 45

Lecce 37

Verona 34

Udinese, Cagliari 33

Frosinone, Empoli 32

Sassuolo 29

Salernitana 16











