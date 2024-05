RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Monza ormai tranquillo, diretta gol live score posticipi (13 maggio 2024)

RISULTATI SERIE A: UNO SGUARDO AL MONZA

Abbiamo un po’ sacrificato il Monza finora nella nostra presentazione dei risultati Serie A verso i due posticipi del lunedì, perché i brianzoli di Raffaele Palladino sono la squadra che ha meno da chiedere al finale di questo campionato, condotto di nuovo dal Monza in assoluta tranquillità e senza rischiare nulla in ottica salvezza. Di conseguenza i lombardi stasera potranno giocare in serenità allo stadio Artemio Franchi e questo potrebbe anche essere un vantaggio rispetto a una Fiorentina che invece esce da un ciclo a dir poco intenso e si sta preparando a una finale europea.

L’obiettivo potrebbe essere quello di inseguire una vittoria che manca ormai dal 16 marzo: subito dopo c’era stata la sosta e successivamente il Monza ha raccolto solo tre pareggi e altrettante sconfitte in sei giornate. Un finale che ha tarpato le ali al sogno europeo che a un certo punto è stato davvero possibile, ma il Monza è stato comunque protagonista di un eccellente campionato, che vorrà certamente chiudere nel migliore dei modi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OGGI DUE POSTICIPI

Emozioni garantite fino al lunedì sera con la trentaseiesima giornata, i risultati Serie A infatti ci faranno compagnia anche oggi, lunedì 13 maggio 2024, con un doppio posticipo, partite che potranno avere notevole incidenza sulla classifica di Serie A cominciando dal delicatissimo appuntamento delle ore 18.30 con Lecce Udinese, delicato soprattutto per gli ospiti friulani, che scendono nel Salento con una posizione che li condannerebbe alla retrocessione e quindi con l’assoluta necessità di fare punti.

Missione se vogliamo non impossibile per chi ha ottenuto in trasferta tre delle sole quattro vittorie di tutto il suo campionato, di contro però ci sarà da superare un Lecce che vuole cogliere l’occasione di raggiungere la salvezza davanti al pubblico amico, coronando un cammino tutto sommato tranquillo soprattutto da quando sulla panchina dei giallorossi siede Luca Gotti, che in sette giornate ha raccolto tre vittorie, altrettanti pareggi e una sola sconfitta.

RISULTATI SERIE A: FOCUS SULLA FIORENTINA

Ci resta ancora da parlare dell’ultimo posticipo che chiuderà stasera i risultati Serie A, l’appuntamento sarà alle ore 20.45 con Fiorentina Monza, partita nella quale la nostra attenzione si catalizzerà soprattutto sui padroni di casa viola di mister Vincenzo Italiano, reduci dalla qualificazione per la seconda finale consecutiva di Conference League grazie al pareggio di Bruges. È stata una semifinale molto complicata e sofferta, ma la Fiorentina ha raggiunto il suo scopo e adesso spera di spezzare finalmente il digiuno di titoli, che dura da oltre 20 anni.

Il 29 maggio tuttavia è ancora relativamente lontano e allora prima la Fiorentina deve concentrarsi sui risultati Serie A per inseguire un posto nelle Coppe europee della prossima stagione che sia garantito già dalla classifica del campionato di Serie A 2023-2024 e non dipenda esclusivamente dall’esito della finale di Atene, che così potrebbe essere preparata con un minimo di serenità in più. I gigliati riusciranno ad avere la meglio su un Monza che tutto sommato è soli cinque punti dietro?

RISULTATI SERIE A, 36^ GIORNATA

Ore 18.30 Lecce Udinese

Ore 20.45 Fiorentina Monza

CLASSIFICA SERIE A

Inter 92

Milan 74

Bologna, Juventus 67

Atalanta 63

Roma 60

Lazio 59

Napoli 51

Fiorentina, Torino 50

Genoa 46

Monza 45

Lecce 37

Verona 34

Cagliari 33

Frosinone, Empoli 32

Udinese 30

Sassuolo 29

Salernitana 16











