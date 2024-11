RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: OGGI CI SONO DODICI PARTITE

La terza divisione del calcio italiano monopolizza la domenica coincidente con la sosta per le Nazionali con i risultati Serie C e tutte le partite in programma per questa quindicesima giornata di campionato valida per la stagione 2024/2025 che si sta disputando. Questo turno verrà completato solamente domani dalla sfida serale delle 20:30 tra Monopoli ed Audace Cerignola, un derby pugliese davvero interessante, e non bisogna però dimenticarsi delle sfide rinviate tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre per quanto riguarda Atalanta U23, Milan Futuro e Juventus Next Gen, squadre che hanno infatti raggiunto il numero minimo di convocati per poter richiedere il rinvio.

Si parte quindi dal lunch match delle ore 12:30 valevole per il girone A tra Novara ed Union Clodiense con i piemontesi che tenteranno di consolidare la propria posizione in zona playoff approfittando degli ospiti, in difficoltà occupando il penultimo posto in classifica. Si proseguirà poi con il Vicenza che ospiterà la Pro Vercelli alle ore 15 ed i biancorossi cercheranno di accorciare sul Padova secondo mantenendo la terza piazza in solitaria. Alle 17:30 toccherà infine alla Feralpisalò vedersela con il fanalino di coda Triestina ed anche qui i gardesani proveranno ad aggiudicarsi i tre punti contro un avversario in affanno da ormai diverso tempo.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: LE SFIDE IN PROGRAMMA OGGI

Passiamo ora a dare uno sguardo più approfondito a quelli che saranno i risultati Serie C per quanto concerne anche il girone B, dove le gare in programma sono invece addirittura cinque con solo Gubbio-Carpi, entrambe appaiate a 18 punti, che si disputerà alle 17:30 per un match quantomai equilibrato almeno sulla carta. Tutte le altre sfide si giocheranno invece alle ore 15:00 e fra queste spicca senza dubbio Arezzo-Pescara con la capolista impegnata contro i toscani che inseguono la vetta dalla quinta posizione. Anche Torres-Entella merita un approfondimento dato che i sardi ed i liguri stanno vivendo una grande stagione occupando rispettivamente il secondo ed il quarto posto alla vigilia di questo turno. Completano il quadro Ternana-Lucchese, con le Fere in seconda posizione, e Sestri Levante-Rimini.

Infine, analizziamo pure le partite che verrano giocate invece per il girone C. A parte Altamura-Messina, con le due squadre che si affronteranno per cercare di lasciare la zona playout, solo una sfida verrà disputata alle ore 15:00 mentre le altre tre avranno inizio a partire dalle ore 17:30. La capolista Benevento ospita un Avellino con ambizioni d’alta classifica mentre Cavese-Taranto e Latina-Crotone si giocheranno per abbandonare la zona retrocessione al più presto possibile.

RISULTATI SERIE C, 15^ GIORNATA

GIRONE A

ore 12.30 Novara Union Clodiense

ore 15.00 Vicenza Pro Vercelli

ore 17.30 Feralpisalò Triestina

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 38

Vicenza 31

Trento, Feralpisalò 25

Lumezzane 24

Atalanta U23 23

Alcione Milano 22

Novara, Renate 20

Virtus Verona, Lecco 19

Albinoleffe 17

Giana Erminio, Pro Vercelli 15

Pro Patria, Arzignano, Caldiero Terme 14

Pergolettese 13

Union Clodiense 8

Triestina (-1) 6

GIRONE B

ore 15.00 Arezzo Pescara

ore 15.00 Sestri Levante Rimini

ore 15.00 Ternana Lucchese

ore 15.00 Torres Entella

ore 17.30 Gubbio Carpi

CLASSIFICA GIRONE B

Pescara 32

Torres 29

Ternana (-2), Entella 27

Arezzo 24

Campobasso 23

Vis Pesaro 22

Pianese 20

Gubbio, Rimini, Carpi 18

Perugia 15

Pineto, Lucchese 14

Pontedera 13

Spal (-3), Ascoli, Milan Futuro, Sestri Levante 11

Legnago Salus 8

GIRONE C

ore 15.00 Altamura Messina

ore 17.30 Benevento Avellino

ore 17.30 Cavese Taranto

ore 17.30 Latina Crotone

CLASSIFICA GIRONE C

Benevento 29

Audace Cerignola 25

Monopoli 24

Avellino, Giugliano 23

Potenza 22

Trapani, Picerno 21

Catania (-1), Sorrento 20

Cavese 17

Crotone, Altamura 16

Casertana, Latina, Turris 14

Foggia, Acr Messina 13

Taranto (-4) 9

Juventus Next Gen 7