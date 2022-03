Risultati Serie D, classifica/ Diretta gol live score oggi 13 marzo

RISULTATI SERIE D: LE PARTITE DI OGGI

Una nuova giornata del campionato di Serie D 2021/22 sta per prendere il via: tra qualche ora sapremo quali sono stati i risultati del turno di oggi, domenica 13 marzo, e potremo dare un’occhiata alla classifica aggiornata di ogni girone. Le situazioni in bilico sono molte, sia per quanto riguarda la corsa alla promozione tra i professionisti sia per quanto riguarda la lotta per la salvezza. I big match in programma a breve sono tanti, nonostante ci sia stato anche in questa occasione qualche rinvio a causa del Covid-19, che non smette di mettere in difficoltà il mondo del calcio dilettantistico.

Gli occhi sono puntati in particolare su due incontri che potrebbero cambiare le sorti della stagione in corso. Nel Girone G è scontro diretto tra Torres e Nuova Florida, rispettivamente seconda e terza in classifica. Il risultato potrebbe riaprire la corsa alla promozione diretta oppure consentire alla capolista Calcio Giugliano di allungare ulteriormente il distacco sulle contendenti. Nel Girone I, invece, la prima della classe Gelbison Cilento sarà impegnata nell’ostica sfida contro il Paternò, che occupa la quinta posizione e cercherà sicuramente di tendergli qualche insidia.

RISULTATI SERIE D: COSA È SUCCESSO NELLO SCORSO TURNO

Lo scorso turno del campionato di Serie D 2021/22 è stato piuttosto avvincente, oltre che determinante in vista delle partite che andranno in scena oggi, domenica 13 marzo. Nel Girone A la capolista Novara ha vinto, allungando il distacco sulla seconda in classifica a 6 punti, dato che la Sanremese ha conquistato soltanto un pari. Nel Girone B, al contrario, è diminuito il gap tra la SG City Nova, sconfitta e rimasta a quota 56, e il Brusaporto, reduce da due vittorie e adesso con 50 punti. Nel Girone C non si ferma il testa a testa per la vetta tra ArzignanoChiampo e Union Clodiense, entrambe vittoriose. È accaduto lo stesso nel Girone D tra Rimini e Ravenna. La situazione è ancora più in bilico nel Girone E, con San Donato e Poggibonsi entrambe in un buon momento, che hanno un distacco di soli 2 punti.

È ormai quasi certa della promozione la Recanatese, in vetta al Girone F a quota 50, a +10 sul Trastevere Calcio che nelle ultime giornate è in caduta libera. È simile la questione anche nel Girone G, con il Calcio Giugliano che, seppure sia stato sconfitto nello scorso turno in casa del Muravera, mantiene un distacco di 7 punti sul Torres, che invece ha vinto. Possono ancora giocarsela, invece, Audace Cerignola e Francavilla, rispettivamente prima e seconda con 59 e 54 punti nel Girone H. Infine, nel Girone I va avanti la striscia positiva del Gelbison Cilento, vincente contro il Portici e a +4 su Cavese e Acireale, che continuano a rincorrere.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE

GIRONE A

Bra Imperia

Caronnese Gozzano

Casale Lavagnese

HSL Derthona Saluzzo

Ligorna Città di Varese

Pont Donnaz Hone Fossano

RG Ticino Borgosesia

Sanremese Chieri

Sestri Levante Asti

Vado Novara

GIRONE B

Arconatese Caravaggio

Brusaporto Brianza Olginatese

Desenzano Calvina Crema

Casatese Breno

Ponte San Pietro Legnano

San Giuliano City Castellanzese

Sona Calcio Leon

CiseranoBergamo Sporting Franciacorta

Vis Nova Giussano Villa Valle

Folgore Caratese Real Calepina

GIRONE C

Adriese Ambrosiana

Arzignano Mestre

Campodarsego Dolomiti Bellunesi

Cattolica Calcio F.C. Spinea

Este Delta Porto Tolle

Levico Terme Luparense

Prodeco Calcio Cartigliano

San Martino Sperme Cjarlins Muzane

Clodiense Chioggia Caldiero Terme

GIRONE D

Borgo San Donnino Seravezza Pozzi

Correggese Rimini

Fanfulla Alcione Milano

Forlì Prato

Mezzolara Athletic Carpi

Progresso Lentigione

Ravenna Aglianese

Real Forte Querceta Ghiviborgo VDS

Sammaurese Sasso Marconi

Tritium Bagnolese

GIRONE E

Cascina Arezzo

Foligno Tiferno Lerchi

Follonica Gavorrano Pro Livorno

Lornano Badesse Flaminia Civitacastellana

Montespaccato Poggibonsi

Rieti Pianese

Sangiovannese San Donato Tavarnelle

Sporting Club Scandicci

UniPomezia Cannara

GIRONE F

Sambenedettese Vastogirardi rinviata

Aurora Alto Trastevere

Chieti Vastese

FC Matese Castelfidardo

Montegiorgio Nereto rinviata

Pineto Calcio Atletico Terme Fiuggi

Recanatese Castelnuovo Vomano

S.N. Notaresco Alma Juventus Fano

Tolentino Porto d’Ascoli

GIRONE G

Lanusei Aprilia

Atletico Uri Sassari Calcio Latte Dolce

Cassino Carbonia

Cynthialbalonga Vis Artena

Giugliano Gladiator

Insieme Formia Afragolese

Ostia Mare Lido Muravera

Real Monterotondo Arzachena Academy

Torres Team Nuova Florida 2005

GIRONE H

Bisceglie Matino rinviata

Casarano Mariglianese

Città di Fasano Brindisi

F.C. San Giorgio Sorrento

FBC Gravina Lavello

Molfetta Rotonda

Nardò Audace Cerignola

Nola 1925 Francavilla

Team Altamura Bitonto

Casertana Nocerina

GIRONE I

Portici Real Aversa

Castrovillari Cittanova

Gelbison Paternò

Giarre Trapani

Licata Città di Sant’Agata

Santa Maria Cilento Sancataldese

San Luca Cavese

Troina Rende

Biancavilla Acireale

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI SERIE D (da lnd.it)



