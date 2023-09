RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Partite al via, si gioca! Diretta gol live score gironi (oggi 17 settembre)

RISULTATI SERIE D: SI COMINCIA!

Adesso è tutto pronto per dare il via alla domenica in compagnia dei risultati Serie D, una piazza sicuramente molto importante è quella di Piacenza, con la squadra emiliana che oggi giocherà in casa contro i bergamaschi del Villa Valle per la seconda giornata del girone B. Domenica scorsa, il Piacenza aveva fatto il proprio debutto con una vittoria contro un’altra formazione orobica, cioè il CiseranoBergamo, sconfitto per 2-3 a casa sua. Oggi invece per il Piacenza sarà la prima volta davanti al pubblico amico in questo nuovo campionato di Serie D.

Una dura realtà per chi nel decennio dal 1993 al 2003 era stato per ben otto anni in Serie A, mettendosi spesso in luce come la compagine “più italiana” del massimo campionato. In anni più recenti a dire il vero c’era già stato un passaggio tra i dilettanti, dovuto però a un fallimento societario, mentre stavolta la Serie D per il Piacenza si è concretizzata a causati una ancora più dolorosa retrocessione sul campo dalla Serie C. Adesso però diamo spazio ai campi di tutta Italia, perché la domenica dei risultati Serie D sta davvero per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE PARTITE DI OGGI!

Già settimana scorsa sono arrivati i primi verdetti, di conseguenza anche oggi domenica 17 settembre 2023 ci faranno compagnia i risultati Serie D, perché nelle prossime ore il massimo campionato dilettantistico italiano vivrà la seconda giornata della nuova avventura del campionato di Serie D 2023-2024. Ci siamo finalmente messi alle spalle l’ennesima estate calda del calcio italiano, nella quale la Serie D ha dovuto fare i conti a volte anche a causa delle conseguenze “a cascata” dei problemi nelle categorie superiori, ma finalmente adesso sono i campi a parlare e darci le prime indicazioni – che per il momento onestamente non chiameremmo verdetti.

Naturalmente sarà atteso soprattutto chi è partito con il piede giusto nei risultati Serie D. Nel girone B ad esempio l’atteso Piacenza aveva vinto in trasferta sul campo del Ciserano-Bergamo, mentre nel girone C il Bassano ha fatto il colpo a Bolzano vincendo per 1-3. Nel girone D ok il Ravenna che ha regolato la Pistoiese per 1-0 in quello che era il big-match della prima domenica della nuova Serie D. Nel girone E sono partiti con una vittoria sia il Grosseto sia il Livorno, nel girone F da notare il 6-1 della Roma City, infine questa panoramica puramente simbolica si conclude nel girone I con il netto 4-0 del Trapani contro il Ragusa e il 3-0 per il Lamezia Terme sul terreno di gioco della Sancataldese.

RISULTATI SERIE D: IL CONTESTO

I risultati Serie D ci permettono di ricordare che pure in questa stagione 2023-2024 le squadre partecipanti sono 166, di conseguenza la Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito che i gironi A e B siano a 20 squadre: qui si dovranno giocare 38 giornate contro le 34 di tutti gli altri gironi, che comprendono invece 18 squadre ciascuno. Non cambia la formula del campionato di Serie D, che sarà una lunga corsa all’inseguimento del primo posto in classifica di ogni girone, l’unico che garantirà la promozione in Serie C al termine del campionato, mentre i playoff tra le piazzate serviranno solo a stabilire la gerarchia di eventuali ripescaggi.

Ricordato inoltre che le partite inizieranno in linea di massima alle ore 15.00, in estate abbiamo dovuto fare i conti con le mancate iscrizioni di Viterbese, Arzachena, Torviscosa e Sambenedettese (presente però ancora nella nuova Serie D 2023-2024 grazie al cambio di ragione sociale del Porto d’Ascoli), la riammissione in Serie C prima del retrocesso Mantova e successivamente anche della Casertana; inoltre il Franciacorta ha ceduto il titolo sportivo al Palazzolo; la Lupa Frascati ha cambiato denominazione in Romana; l’Afragolese ha ceduto il titolo sportivo alla Calcio Real Casalnuovo, così come ha fatto la Vis Artena, in questo caso in favore della Roma City. Dettagli che ricordiamo ancora questa domenica in vista della seconda giornata, ma adesso si prenderanno la copertina i risultati Serie D…

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Alba Chisola

Albenga Alcione Milano

Asti Borgosesia

Chieri Vado

Città di Varese Lavagnese

Fezzanese Vogherese

Ligorna Gozzano

PDHA Pinerolo

Sanremese Derthona

Ticino Bra

GIRONE B

Brusaporto Real Calepina

Caldiero Terme Casatese

Castellanzese Varesina

Clivense Desenzano

Club Milano Caravaggio

Crema Tritium

Legnano Folgore Caratese

Piacenza Villa Valle

Ponte San Pietro CiseranoBergamo

Pro Palazzolo Arconatese

GIRONE C

Bassano Portogruaro

Castegnato Campodarsego

Chions Carlins Muzane

Dolomiti Bellunesi Bolzano

Luparense Mestre

Montebelluna Este

Montecchio Maggiore Union Clodiense

Mori Adriese

Treviso Breno

GIRONE D

Certaldo Mezzolara

Fanfulla Corticella

Forlì Sammaurese

Imolese Aglianese

Pistoiese Victor San Marino

Prato Ravenna

San Donnino Carpi

Sangiuliano City Progresso

Sant’Angelo Lentigione

GIRONE E

Figline Ghivizzano Borgo

Follonica Gavorrano Pianese

Livorno Grosseto

Sangiovannese Mobilieri Ponsacco

SC Cenaia Real Forte Querceta

Seravezza Pozzi San Donato

Tau Montevarchi

Trestina Poggibonsi

Vivi Altotevere Orvietana

GIRONE F

Chieti L’Aquila

Fossombrone Fano

Matese Campobasso

Real Monterotondo Avezzano

SN Notaresco Vigor Senigallia

Sambenedettese Tivoli

Termoli Atletico Ascoli

United Riccione Roma City

Vastogirardi Sora

GIRONE G

Anzio Boreale

Atletico Uri Ardea

Cassino Cavese

Cynthialbalonga San Marzano

Gladiator Nocerina

Ischia Flaminia

Latte Dolce Sarrabus Ogliastra

Romana Budoni

Trastevere Ostia Mare

GIRONE H

AC Nardò Paganese

Barletta Santa Maria Cilento

Bitonto Martina

Gallipoli Città di Fasano

Gelbison Casarano

Manfredonia Altamura

Matera Angri

Palmese Fidelis Andria

Rotonda Gravina

GIRONE I

Acireale Fenice Amaranto

Gioiese Akragas

Lamezia Terme Igea Virtus

Licata Real Casalnuovo

Portici Canicattì

Sant’Agata Vibonese

San Luca Sancataldese

Siracusa Locri

USD Ragusa Castrovillari

