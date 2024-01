RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Aezzano e Akragas forza sei, Cavese ko in casa! (oggi 14 gennaio 2024)

RISULTATI SERIE D: ECCO I FINALI!

Cosa è successo nella domenica dedicata ai risultati di Serie D? Nel girone A cade il Città di Varese dopo un bel periodo: i biancorossi vengono battuti dalla Lavagnese, termina pari Vogherese Fezzanese. Nel girone B le vittorie sono quelle di Caravaggio e Ciserano-Bergamo, rispettivamente contro Club Milano e Ponte San Pietro; è 1-1 invece tra Real Calepina e Brusaporto. Nel girone c registriamo la vittoria esterna delle Dolomiti Bellunesi contro il Bolzano, il Treviso fa il colpo sul campo del Breno, perde in casa il Campodarsego battuto dal Castegnato. Il girone D per i risultati di Serie D ci consegna il ko dell’Imolese contro l’Aglianese, il Ravenna demolisce il Prato con un netto 4-0, il Carpi pareggia in casa contro il San Donnino; nel girone E il San Donato supera di misura il Seravezza Pozzi, vittoria per la Pianese sul Follonica Gavorrano.

Il girone F ci parla di un incredibile 6-2 dell’Avezzano a Termoli; non sbaglia il Campobasso che batte nettamente la Matese, L’Aquila e Chieti pareggiano e così fa la Sambenedettese a Tivoli, perdendo altro terreno. Nel girone G abbiamo una Cavese incredibilmente sconfitta: la capolista cade in casa contro il Cassino, la Nocerina invece batte il Gladiator. Nel girone H pareggio del Matera e della Paganese, vittoria per il Gravina sul Rotonda; infine nel girone I, per questi risultati di Serie D della domenica, il Siracusa non molla vincendo sul campo di un Locri ridotto in nove uomini, anche qui sei gol che arrivano per l’Akragas, in casa contro la Gioiese. (agg. di Claudio Franceschini)

DOMENICA APPASSIONANTE!

Ci attende un nuovo, entusiasmante appuntamento con i risultati di Serie D: le partite che si giocano domenica 14 gennaio prendono il via alle ore 14:30 e bisogna dire che si tratta di giornate diverse a seconda dei gironi perché, come ormai abbiamo imparato, alcuni sono composti da 18 squadre e altri da 20. Resta però fissa la formula, che prevede che una sola squadra per girone centri la promozione diretta: questo ovviamente rende appassionante la corsa al primo posto, soprattutto in alcuni raggruppamenti in cui la situazione è ancora tutta in divenire.

Prendiamo per esempio in considerazione il girone H, uno di quelli in cui oggi si gioca di più visto che ieri abbiamo avuto qualche anticipo: qui comanda l’Altamura che ha 4 punti di vantaggio sul Nardò e 7 sulla coppia formata da Martina e Casarano, o il girone F nel quale il Campobasso si trova al comando della classifica ma con 3 punti su un tandem che è quello composto da Sambenedettese e L’Aquila. Tre società nobili, che in epoca recente hanno conosciuto lo scenario della Serie C e sperano ora di tornarci; nel girone F però i risultati di Serie D ci dicono altro.

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

Ovvero, sempre analizzando i risultati di Serie D, che nel girone F Vigor Senigallia e Avezzano hanno solo 5 punti di ritardo dalla vetta, e peraltro la Vigor Senigallia arriva da quattro vittorie consecutive mentre l’Aquila ha vinto quattro delle ultime cinque partite; qui è calata sensibilmente la Sambenedettese, che sembrava aver perso il largo ma poi ha fatto due punti in quattro gare, è tornata a vincere nell’ultima giornata ma ha perso parecchio terreno nei confronti di tutte le avversarie, subendo il sorpasso del Campobasso e registrando l’avvicinamento delle altre.

Nel girone G invece, sempre rimanendo a Sud per i risultati di Serie D, la Cavese nonostante due pareggi nelle ultime due gare ha allungato: la Sarrabus Ogliastra, due sconfitte prima di tornare a vincere, è lontana 7 punti mentre è già di 10 lunghezze il margine sulla terza in classifica, che è la Romana. Il girone G dunque è uno di quelli che attualmente sembrano maggiormente definiti; tuttavia oggi i campi ci diranno se la situazione cambierà in maniera anche sensibile, si tratta di aspettare che si cominci a giocare…

GIRONE A

Bra Ticino

Chisola Alba

Derthona Sanremese

Lavagnese Città di Varese

Vogherese Fezzanese

GIRONE B

Arconatese Pro Palazzolo

Caravaggio Club Milano

Ciserano-Bergamo Ponte San Pietro

Folgore Caratese Legnano

Real Calepina Brusaporto

GIRONE C

Adriese Mori

Bolzano Dolomiti Bellunesi

Breno Treviso

Campodarsego Castegnato

Este Montebelluna

Mestre Luparense

Portogruaro Bassano

Union Clodiense Montecchio Maggiore

GIRONE D

Carpi San Donnino

Aglianese Imolese

Corticella Fanfulla

Lentigione Sant’Angelo

Mezzolara Certaldo

Ravenna Prato

Sammaurese Forlì

Progresso Sangiuliano City

Victor San Marino Pistoiese

GIRONE E

Ghivizzano Borgo Figline

Grosseto Livorno

Mobilieri Ponsacco Sangiovannese

Montevarchi Tau

Orvietana Vivi Altotevere

Pianese Follonica Gavorrano

Poggibonsi Trestina

Real Forte Querceta Cenaia

San Donato Seravezza Pozzi

GIRONE F

Fano Fossombrone

Atletico Ascoli Termoli

Avezzano Real Monterotondo

Campobasso Matese

L’Aquila Chieti

Roma City United Riccione

Sora Vastogirardi

Tivoli Sambenedettese

Vigor Senigallia Notaresco

GIRONE G

Boreale Anzio

Budoni Romana

Cavese Cassino

Flaminia Ischia

Nocerina Gladiator

Nuova Florida Atletico Uri

Ostia Mare Trastevere

San Marzano Cynthialbalonga

Sarrabus Ogliastra Latte Dolce

GIRONE H

Altamura Manfredonia

Angri Matera

Casarano Gelbison

Città di Fasano Gallipoli

Fidelis Andria Palmese

Gravina Rotonda

Martina Bitonto

Paganese Nardò

Santia Maria Cilento Barletta

GIRONE I

Akragas Gioiese

Canicattì Portici

Castrovillari Ragusa

Locri Siracusa

Reggio Calabria Acireale

Sancataldese San Luca











