Risultati Serie D, classifiche/ Alcione Milano e Trapani dominanti, big match al Piacenza! (15 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE D: ECCO I FINALI!

Come sono andate le cose nei risultati di Serie D per questa domenica? Andiamo a scoprirlo: nel girone A l’Alcione Milano capolista non si ferma e segna 5 gol sul campo della Sanremese, grande prova di forza alla quale risponde per ora il Borgosesia con il 3-1 ad Alba, mentre il Gozzano crolla sul campo del Chisola – poi altro stop per il Città di Varese che fa 2-2 contro l’Albenga. Nel girone B il big match è del Piacenza: i lupi battono 2-0 la capolista Arconatese , il Desenzano vince sul campo del Ponte San Pietro ed è successo esterno anche per il Ciserano-Bergamo, ma soprattutto abbiamo il poker della Varesina contro la Folgore Caratese che spinge ancor più su questa squadra. Nel girone C vincono Treviso e Union Clodiense (entrambe in casa), il girone D fa registrare il pareggio a reti bianche del Ravenna contro il Lentigione, bene invece il Prato che batte la Sammaurese e il Carpi corsaro a Sant’Angelo.

Nel girone E il Livorno perde in casa contro il Tau e rimette tutto in discussione, tris della Pianese e pareggio per il Grosseto contro il Follonica Gavorrano. Per i risultati di Serie D abbiamo poi il girone F con il pareggio in Notaresco Fano e quello della Sambenedettese contro il Fossombrone (2-2 al Riviera della Palme), 3-2 per la Matese sul Roma City e successo per il Campobasso contro la Vigor Senigallia. Nel girone G la Cavese fa bene sul campo del Gladiator, 4-0 del Trastevere alla Boreale e pirotecnico 4-3 del Sarrabus Ogliastra a Ostia. Nel girone H tris del Nardò sul Gallipoli, vittorie per Martina e Angri entrambe in trasferta; infine nel girone I il Trapani resta a punteggio pieno con il 4-0 sul Locri, ma risponde il Siracusa che battendo il San Luca rimane al comando della classifica, anche se con una partita in più. (agg. di Claudio Franceschini)

SI COMINCIA!

Stanno per cominciare le partite che ci daranno tutti i risultati Serie D per una domenica come al solito ricchissima. Abbiamo già accennato alla situazione molto particolare che si vive a Reggio Calabria, un’altra nobile piazza di questo campionato di Serie D 2023-2024 è sicuramente il Piacenza, che oggi ospiterà l’Arconatese nel big-match di giornata del girone B, che è soprattutto lombardo. Bisogna dire che l’impatto con la Serie D fino a questo momento non è stato così semplice per il Piacenza, che infatti nelle prime sette giornate di campionato ha raccolto quattro vittorie ma anche un pareggio e due sconfitte.

Il totale è dunque di 13 punti, che collocano gli emiliani al quinto posto in classifica, alle spalle della capolista che è proprio l’Arconatese, ma anche del Caldiero Terme e in compagnia di Varesina e Pro Palazzolo. Il Piacenza ha perso finora sul campo della Folgore Caratese e anche una volta in casa propria, ad opera della Casatese, poi ha infilato due vittorie consecutive, a Caravaggio e in casa contro la Tritium, prima però di pareggiare a Desenzano domenica scorsa. Che cosa succederà oggi? Parola ai campi per scoprirlo in questa ricchissima domenica con i risultati di Serie D! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UN’ALTRA INTERESSANTE DOMENICA!

I risultati Serie D tornano protagonisti anche oggi, domenica 15 ottobre 2023: il nuovo campionato della Serie D 2023-2024 è ormai iniziato da circa un mese e mezzo, dobbiamo vivere nelle prossime ore la sesta oppure l’ottava giornata, perché i gironi formati da 19 oppure 20 squadre hanno già disputato pure dei turni infrasettimanali perché avranno bisogno di 38 giornate per completare il proprio cammino, a differenza delle 34 giornate che saranno necessarie nei gironi regolarmente a 18 squadre. Le classifiche iniziano a fornire qualche spunto significativo e quindi ecco crescere l’attenzione per i risultati Serie D.

Ci siamo finalmente messi alle spalle l’ennesima estate calda del calcio italiano, nella quale la Serie D ha dovuto fare i conti a volte anche a causa delle conseguenze “a cascata” dei problemi nelle categorie superiori, per ultimo l’inserimento della nuova squadra di Reggio Calabria, erede della Reggina tristemente fallita, quindi oltre ai gironi A e B con 20 squadre abbiamo anche il girone I con 19 squadre. Finalmente adesso sono i campi a parlare e darci le indicazioni che, come abbiamo già accennato, cominciano anche ad essere abbastanza significative. Quali spunti sapranno offrirci oggi i risultati Serie D?

RISULTATI SERIE D: IL CONTESTO

Possiamo adesso fare un sintetico punto della situazione in attesa che i risultati Serie D ci tengano compagnia oggi pomeriggio alle ore 15.00, che salvo eccezioni sarà l’orario d’inizio di tutte le partite. Il girone A vede al comando l’Alcione Milano solitario con 16 punti dopo le prime sette giornate, c’è stato un piccolo allungo e ora è secondo l’Asti a due lunghezze; discorso simile nel girone B, anche se la capolista solitaria Arconatese ha 17 punti e una sola lunghezza di vantaggio sul Caldiero Terme. Nel girone C (come in tutti quelli a 18 squadre) scendiamo a cinque partite finora giocate, al comando a punteggio pieno ecco il Mestre, mentre in seconda posizione si è portato il Dolomiti Bellunesi. Quanto al girone D, non c’è più nessuno a punteggio pieno, guida il Ravenna che ha staccato di due punti la Sammaurese.

Capolista nobile per il girone E, che infatti vede al comando il Livorno con 13 punti, inseguito però da Pianese e Seravezza Pozzi con una sola lunghezza di ritardo. Nel girone F invece a quota 11 punti c’è addirittura un terzetto al comando della classifica, cioè quello formato da Sambenedettese, Fossombrone e Chieti. Passando al girone G, le capolista sono l’Ostia Mare e il Cynthialbalonga con 10 punti, inseguite da ben tre formazioni con una sola lunghezza di ritardo. Nel girone H è dominio pugliese, con l’Altamura adesso capolista solitaria con 13 punti, avendo staccato la Fidelis Andria che domenica scorsa ha pareggiato. Chiude l’analisi dei risultati Serie D il girone I, che come detto ha 19 squadre: leader attuale è il Siracusa con ben 19 punti in sette partite, ma in realtà è ancora a punteggio pieno il Trapani con 18 punti e una partita giocata in meno.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE GIRONI

