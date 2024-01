RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Trapani in fuga a Vibo Valentia, riscatto Sambenedettese (21 gennaio 2024)

RISULTATI SERIE D: ECCO I FINALI!

Qual è il quadro dei risultati di Serie D nelle partite giocate oggi? Il girone A ci presenta un Alcione Milano che non sbaglia: 2-0 al Città di Varese che perde così la seconda partita consecutiva, ma non molla il Chisola cui basta un semplice 1-0 per superare i valdostani del PDHAE. Nel girone B prosegue la crisi del Crema che viene sconfitto 3-0 da un’Arconatese sempre più su, il Caravaggio viene fermato sullo 0-0 dal Legnano mentre il Ponte San Pietro di cui avevamo parlato pareggia per 2-2 sul campo della Folgore Caratese. Il girone C ci dice del pareggio a reti bianche del Campodarsego a Bassano, mentre il Treviso batte 2-1 l’Este; nel girone D perde ancora la Pistoiese sconfitta in casa dall’Aglianese, vincono Forlì (3-1 esterno al Lentigione), Carpi con il 2-0 a Lodi sul Fanfulla e Imolese, che supera per 3-1 il Progresso.

Il girone E fa registrare il ko del San Donato, 3-2 contro il Figline; tanti pareggi qui tra cui quello del Livorno contro il Mobilieri Ponsacco, ma il Grosseto si impone sul terreno di gioco del Seravezza Pozzi. Nel girone F il Campobasso fa 1-1 contro l’Atletico Ascoli, la Sambendettese vola sul sull’Avezzano (3-1) in una sfida al vertice e il Notaresco si fa fermare dal Sora. Girone G per i risultati di Serie D con la Romana che batte la Boreale e il Trastevere che fa 2-1 sulla Nuova Florida, nel girone H invece la Fidelis Andria non sbaglia con il 3-1 al Casarano e il Città di Fasano si impone 1-0 sul campo del Manfredonia, bene la Gelbison con il 2-0 all’Angri. Ingine nel girone I la sfida diretta conferma il dominio del Trapani: gli amaranto vincono 5-2 a Vibo Valentia e staccano sia la Vibonese che il Siracusa, che viene battuto 2-1 dall’Igea Virtus. Trapani dunque in fuga, o almeno così sembrerebbe. (agg. di Claudio Franceschini)

LE PARTITE DEL GIORNO!

Eccoci ad un nuovo appuntamento con i risultati di Serie D: domenica 21 gennaio torniamo in campo con la serie di partite che animano il campionato di quarta divisione. Si comincia in generale alle ore 14:30, ma bisogna segnalare che Latte Dolce Cavese nel girone G prenderà il via alle ore 14:00; sia come sia, sarà un pomeriggio davvero intenso dedicato a un torneo in cui solo la prima di ciascuna classifica ottiene la promozione in Serie C, il che rende il quadro della situazione ancora più entusiasmante.

Alcuni gironi sembrano già essere risolti alla fine di gennaio, altri invece contemplano squadre in piena lotta per il primato; naturalmente poi bisognerebbe anche parlare della zona playoff, anche se non prevede altre promozioni, e delle classifiche che riguardano playout e retrocessioni in Eccellenza; sarà una giornata davvero importante e interessante quella che ci apprestiamo a vivere insieme con i risultati di Serie D, aspettando che le partite prendano il via possiamo provare ad approfondire qualche tema stuzzicante all’interno dei singoli gironi.

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando dei risultati di Serie D per le partite di oggi possiamo partire dal girone I: qui la situazione è davvero interessante perché il Trapani è al comando con 53 punti in 19 partite, frutto di 17 vittorie e due pareggi. È una media addirittura superiore a quella del Catania dello scorso anno: il problema è che gli etnei avevano ottenuto la bellezza di 31 punti di vantaggio sul Locri, mentre il Trapani terzo nel 2023 ha ancora sul collo il fiato di Siracusa e Vibonese, distanti rispettivamente 1 e 3 punti con i siciliani che al pari della capolista non hanno ancora perso.

Oggi si gioca Vibonese Trapani: possibilità di aggancio per i calabresi e di sorpasso per il Siracusa che fa visita all’Igea Virtus quindicesimo in classifica, è impressionante notare come non sia solo una squadra a dominare nel girone I ma siano ben tre compagini che stanno volando, come testimoniato dal fatto che la Vibonese ha 13 punti di margine sul Real Casalnuovo, quarto in classifica. Vedremo dunque se i risultati di Serie D per le partite di oggi porteranno in dote una nuova capolista in un girone I davvero impressionante nella sua corsa alla promozione in Serie C…

GIRONE A

Alcione Milano Città di Varese

Asti Chieri

Borgosesia Ticino

Bra Fezzanese

Chisola PDHAE

Derthona Pinerolo

Gozzano Sanremese

Lavagnese Ligorna

Vado Albenga

Vogherese Alba

GIRONE B

Arconatese Crema

Caravaggio Legnano

Ciserano-Bergamo Brusaprto

Desenzano Club Milano

Folgore Caratese Ponte San Pietro

Pro Palazzolo Clivense

Real Calepina Varesina

Tritium Caldiero Terme

Casatese Piacenza

Villa Valle Castellanzese

GIRONE C

Bassano Campodarsego

Breno Cjarlins Muzane

Castegnato Union Clodiense

Dolomiti Bellunesi Mori

Luparense Adriese

Montebelluna Bolzano

Montecchio Maggiore Mestre

Treviso Este

GIRONE D

Certaldo Forlì

Fanfulla Carpi

Imolese Progresso

Lentigione Victor San Marino

Pistoiese Aglianese

Prato Mezzolara

San Donnino Sammaurese

Sangiuliano City Corticella

Sant’Angelo Ravenna

GIRONE E

Figline San Donato

Follonica Gavorrano Orvietana

Livorno Mobilieri Ponsacco

Poggibonsi Ghivizzano Borgo

Sangiovannese Pianese

Cenaia Montevarchi

Seravezza Pozzi Grosseto

Tau Vivi Altotevere

Trestina Real Forte Querceta

GIRONE F

Campobasso Atletico Ascoli

Chieti Roma City

Matese Vigor Senigallia

Real Monterotondo L’Aquila

Notaresco Sora

Sambenedettese Avezzano

Termoli Tivoli

United Riccione Fano

Vastogirardi Fossombrone

GIRONE G

Latte Dolce Cavese

Anzio Cynthialbalonga

Atletico Uri Budoni

Cassino San Marzano

Gladiator Flaminia

Ischia Sarrabus Ogliastra

Nocerina Ostia Mare

Romana Boreale

Trastevere Nuova Florida

GIRONE H

Nardò Gravina

Bitonto Santa Maria Cilento

Fidelis Andria Casarano

Gallipoli Barletta

Gelbison Angri

Manfredonia Città di Fasano

Matera Paganese

Palmese Altamura

Rotonda Martina

GIRONE I

Akragas Ragusa

Canicattì Gioiese

Igea Virtus Siracusa

Locri Licata

Real Casalnuovo S. Agata

Reggio Calabria San Luca

Sancataldese Portici

Vibonese Trapani

