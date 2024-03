RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Alcione Milano verso la promozione, cade la Varesina! (17 marzo 2024)

RISULTATI SERIE D: ECCO I FINALI!

Cosa ci dicono i risultati di Serie D per queste partite della domenica? Scopriamolo insieme, perché le emozioni non sono mancate. Nel girone A la sfida diretta per il primo posto la vince l’Alcione Milano, che rimonta il Chisola e vola a +6 con una partita in meno dando una chiara impronta alla corsa verso la Serie C, mentre cade il Città di Varese contro il Ligorna (in casa) e perde definitivamente un treno promozione già parecchio lontano. Nel girone B il Caldiero Terme perde in casa contro la Clivense, la Varesina cade a Desenzano: risultati di Serie D a sorpresa qui, il Piacenza invece fa il suo vincendo a Crema e si propone adesso come serissima candidata alla promozione, obiettivo che non dovrebbe sfuggire all’Union Clodiense che pure rallenta ancora pareggiando a Bolzano, ma anche il Treviso fa 0-0 contro il Campodarsego.

Nel girone D abbiamo la vittoria casalinga del Carpi contro il Ravenna, il Certaldo batte la Pistoiese; nel girone E bene il Follonica Gavorrano che supera di misura il Livorno, ma risponde la Pianese con identico risultato (1-0) sul Real Forte Querceta. Il girone F per i risultati di Serie D ci parla del successo del Notaresco sul campo della Sambenedettese, l’Avezzano supera la Matese in una partita che termina dieci contro dieci; per il girone G abbiamo il successo della Nuova Florida a Cava De’ Tirreni, il Cassino però pareggia e non approfitta del tutto dello scivolone della capolista, restando a -9 dalla vetta. Nel girone H la Paganese non sbaglia contro la Palmese, nel girone I il Trapani suggella la sua fuga con il successo rotondo di Acireale anche se il Siracusa non molla battendo la Gioiese. (agg. di Claudio Franceschini)

VERSO I VERDETTI!

Ci prepariamo a un’altra intensa giornata dedicata ai risultati di Serie D: è domenica 17 marzo e come sempre il quadro delle partite, che prendono il via alle ore 14:30 (alcune mezz’ora più tardi) riguarda i nove gironi con la corsa alla promozione che tiene banco, ma naturalmente anche quella per i playoff (che valgono solo per eventuali ripescaggi) e la retrocessione in Eccellenza, con alcune squadre che dovranno disputare il playout di spareggio. Ricordiamo che certi gironi sono composti da 18 squadre e altri da 20; le giornate sono diverse, ma in generale ne mancano 8 alla conclusione della stagione regolare.

Ci sono poi scenari diversi, naturalmente: alcune classifiche appaiono definite, per esempio nel girone C l’Union Clodiense ha scavato fin da subito un importante solco rispetto alla concorrenza e anche la sconfitta subita la scorsa domenica è stata ininfluente, la squadra di Chioggia dopo le delusioni degli anni passati dovrebbe avere in mano la storica promozione in Serie C e così anche il Trapani, che nel girone I ha avuto un passo straordinario che non si è necessariamente tramutato in fuga perché il Siracusa ha tenuto botta in modo straordinario, ora però per i risultati di Serie D sembra che gli amaranto possano finalmente tornare a giocare nella terza divisione, anche se lo scopriremo strada facendo.

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo allora a poche ore da un altro appuntamento con i risultati di Serie D: abbiamo parlato del girone C, è invece totalmente diverso il contesto del girone B dove la prima in classifica è il Caldiero Terme, ma qui bisogna notare che la Varesina ha giocato una partita in meno e dunque potrebbe essere la capolista virtuale, visto che insegue ad una sola lunghezza. Varesina che tra l’altro ha gli stessi punti del Piacenza, tornato incredibilmente a sperare nella promozione; in quarta posizione con 56 punti, e solo due lunghezze dalla vetta, troviamo l’Arconatese che è tornata a vincere dopo tre sconfitte consecutive che potrebbero essere determinanti in negativo.

Tuttavia, attenzione: la quinta in classifica è la Pro Palazzolo che ha 51 punti, si trova a 7 punti dal Caldiero Terme ma ha anche una partita in meno, lo scenario una volta recuperati tutti i match potrebbe essere quello di cinque squadre in corsa per la promozione in Serie C e ovviamente sarebbe straordinario se dovesse succedere. I risultati di Serie D di oggi per il girone B non presentano sfide dirette tra queste cinque squadre, sarà davvero interessante al termine della domenica scoprire come sarà cambiata la classifica perché ogni singolo risultato può realmente creare un ribaltone, da qui al termine della stagione.

GIRONE A

Alcione Milano Chisola 2-1

Asti PDHAE 2-0

Borgosesia Derthona 1-1

Bra Gozzano 1-0

Città di Varese Ligorna 0-1

Fezzanese Chieri 3-1

Lavagnese Vogherese 4-0

Ticino Alba 3-0

Vado Pinerolo 4-1

Albenga Sanremese 0-0

GIRONE B

Caldiero Terme Clivense 0-1

Caravaggio Villa Valle 2-1

Club Milano Brusaporto 0-1

Crema Piacenza 0-1

Desenzano Varesina 2-0

Folgore Caratese Casatese 3-1

Legnano Ponte San Pietro 1-0

Pro Palazzolo Castellanzese 1-0

Tritium Ciserano-Bergamo 0-2

GIRONE C

Adriese Breno 3-1

Bassano Montebelluna 1-1

Bolzano Union Clodiense 0-0

Campodarsego Treviso 0-0

Luparense Castegnato 3-0

Mestre Este 1-1

Mori Montecchio Maggiore 0-6

GIRONE D

Carpi Ravenna 1-0

Aglianese Victor San Marino 2-3

Certaldo Pistoiese 2-0

Forlì Fanfulla 1-0

Mezzolara Corticella 2-0

Sammaurese Lentigione 1-1

San Donnino Sangiuliano City 3-1

Progresso Sant’Angelo 2-2

GIRONE E

Follonica Gavorrano Livorno 1-0

Grosseto Trestina 2-1

Montevarchi Mobilieri Ponsacco 1-1

Orvietana Poggibonsi 1-4

Pianese Real Forte Querceta 1-0

San Donato Ghivizzano Borgo 3-0

Seravezza Pozzi Cenaia 1-0

Tau Figline 3-0

Vivi Altotevere Sangiovannese 0-1

GIRONE F

Fano Campobasso 1-1

Avezzano Matese 2-0

Fossombrone Chieti 0-1

Roma City Vigor Senigallia 1-1

Sambenedettese Notaresco 0-2

Sora L’Aquila 1-0

Tivoli Atletico Ascoli 1-1

United Riccione Real Monterotodondo 0-1

Vastogirardi Termoli 1-1

GIRONE G

Anzio Nocerina 2-2

Boreale Flaminia 1-1

Budoni Sarrabus Ogliastra 0-1

Cassino Gladiator 1-1

Cavese Nuova Florida 2-3

Cyinthialbalonga Atletico Uri 2-0

Latte Dolce Ischia 0-1

Romana Trastevere 4-0

San Marzano Ostia Mare 2-0

GIRONE H

Angri Casarano 1-0

Barletta Rotonda 1-1

Bitonto Nardò 0-1

Città di Fasano Gravina 1-0

Gallipoli Gelbison 1-0

Martina Altamura 2-0

Matera Manfredonia 4-0

Paganese Palmese 3-0

Santa Maria Cilento Fidelis Andria 0-3

GIRONE I

Igea Virtus Vibonese 1-1

Locri Real Casalnuovo 2-2

Portici Licata 1-0

Reggio Calabria Castrovillari 3-0

San Luca S. Agata 1-0

Siracusa Gioiese 2-0

Acireale Trapani 0-4

Sancataldese Akragas 3-0

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI SERIE D











