Risultati Serie D, Classifiche/ Live score dei recuperi, oggi 17 marzo 2021

RISULTATI SERIE D: SPAZIO AI RECUPERI

Oggi, mercoledì 17 marzo 2021, sono riflettori puntati sui risultati della Serie D. Il quarto campionato nazionale dunque torna a farci compagnia a metà settimana ma non già per un turno regolare, ma per i tanti recuperi che ancora sono da smaltire. Approfittando del vuoto creato in calendario dal rinvio del Torneo di Viareggio, dove la Rappresentativa Serie D U19 avrebbe fatto sicuramente bella figura, la Lega Dilettanti ha deciso di approfittare di questo spazio per sfoltire l’elenco dei match che sono stati rinviati nelle scorse settimane, per problematiche legate alla pandemia in corso specialmente. Come dunque già occorso che domenica scorsa, saranno i recuperi a farci compagnia oggi: per la precisione il calendario ci ricorda di ben 16 partite, per i gironi A, B, C, D, F, G, H e I, per le quali è stato fissato alle ore 14.30 il fischio d’inizio. E davvero non vediamo l’ora di dare il via a questi incontri, che ci aiuteranno a chiarire il quadro nelle classifiche di un po’ tutti i gironi in cui è diviso il campionato dilettanti: il contesto, come è noto difficile, ma la Serie D continua la sua corsa in questa stagione 2020-21.

RISULTATI SERIE D: IL GIRONE G

Parlando dei risultati della Serie D e dei tanti recuperi che ci faranno compagnia solo oggi pomeriggio, ci pare doveroso dare spazio ora al girone G, che pure sarà in questa occasione particolarmente “impegnato” con tre partite pronte a farci compagnia alle ore 14.30. Da programma infatti ci attenderà l’incontro tra Muravera e Monterosi, match che vede gli ospiti pronti a lanciare nella fuga promozione dopo aver superato solo pochi giorni fa anche il Latina, diretta concorrente in seconda posizione della classifica. Sempre alla stessa ora sarà al volta di Calcio Giugliano-Nocerina, incontro che metterà invece in palio punti sostanziosi per la salvezza. Se infatti il club di Cavallaro è sicura alla quarta posizione per la classifica e pure non dovrebbe temere in vista dei prossimi play off promozione, è tutt’altro contesto per la squadra di Iocolare, che con appena 14 punti rimediati in 18 partire disputate, rimane fanalino di coda del girone: pure in questa parte la lista è corta e tenuto conto dei tanti recuperi che attendono il club, sperare è ancora possibile. Altro incontro per il girone G, in programma oggi, per i recuperi di serie D è poi quello tra Nuova Florida e Savoia, sfida a cui entrambe le società puntano moltissimo: dopo tutto i padron di casa stanno molto bene (due vittorie solo negli ultimi due turni) e sperano di potersi finalmente allontanare dalla zona rossa della graduatoria; gli ospiti invece puntano all’aggancio alla zona play off e al riscatto dopo una lunga serie di pareggi.

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Borgosesia-Folgore Caratese

GIRONE B

Real Calepina-Scanzorosciate

Virtusciseranobergamo-Brusaporto

GIRONE C

Delta Porto Tolle-Chions

GIRONE D

Marignanese-Corticella

Mezzolara-Fiorenzuola

Sammaurese-Lentigione

GIRONE F

Porto S. Elpidio-Olympia Agnonese

Recanatese-Matese

Montegiorgio-Pineto

GIRONE G

Giugliano-Nocerina

Muravera-Monterosi

Team Nuova Florida-Savoia

GIRONE H

Molfetta-Portici

GIRONE I

Acireale-Roccella

Paternò-Rotonda

