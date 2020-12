Risultati Serie D/ Classifiche, live score dei recuperi (oggi 30 dicembre)

RISULTATI SERIE D: LE PARTITE DI OGGI

Per l’ultima volta nel sofferto anno solare 2020, ci terranno compagnia oggi, mercoledì 30 dicembre, anche i risultati Serie D. Il massimo campionato dilettantistico del calcio italiano in realtà è fermo per la pausa natalizia, tuttavia nel pomeriggio – con fischio d’inizio fissato alle ore 14.30 dal momento che siamo in pieno inverno – si disputeranno sette recuperi di questa edizione della Serie D che continua ad essere in terribile ritardo sulla tabella di marcia, a causa ovviamente del Coronavirus. Lo stop di oltre un mese durante il quale sono stati disputati solo recuperi non è stato sufficiente a recuperare tutte le partite che non erano state giocate nella primissima parte, in più da quando il campionato è ripartito altri incontri sono saltati, per cui il calendario dei recuperi si annuncia molto fitto e non si esaurirà di certo con le sette partite in programma oggi. Si profila dunque una corsa contro il tempo per il campionato di Serie D 2020-2021, perché ad ogni giornata si profila sempre il rischio di rinvii che rendano ancora più fitto il programma dei recuperi.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICA: LA SITUAZIONE

Inoltre, presentando i risultati Serie D, non possiamo fare a meno di notare che, con la giornata in turno infrasettimanale disputata appena prima di Natale, siamo giunti solamente alla undicesima giornata per i gironi A e C che sono da 20 squadre e dunque ne hanno in programma 38, mentre in tutti gli altri gironi siamo alla nona giornata su un totale di 34, dal momento che sono gruppi da 18 squadre. Questo significa che mancano ancora 25 oppure 27 giornate per completare questo campionato di Serie D che è di conseguenza poco oltre un quarto del proprio cammino nonostante siamo già alla fine del mese di dicembre, quando avremmo dovuto essere a ridosso di metà stagione. Si sta comunque cercando di andare avanti nella maniera più regolare possibile, la decisione di fare un mese di soli recuperi è stata doverosa viste le fortissime disparità che già si erano create ad inizio novembre e la speranza naturalmente è che la situazione possa andare migliorando nei prossimi mesi. Ne va presumibilmente anche della sopravvivenza di molte società della Serie D, che vivono di certo mesi non facili…

RISULTATI SERIE D, RECUPERI

GIRONE A

Arconatese Borgosesia

Saluzzo Sanremese

Sestri Levante Folgore Caratese

GIRONE C

Chions Manzanese

San Giorgio-Sedico Feltre

GIRONE D

Prato Lentigione

GIRONE E

Trestina Montevarchi

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DI TUTTI I GIRONI DI SERIE D



© RIPRODUZIONE RISERVATA