RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Live score: un match salvezza tra i recuperi

RISULTATI SERIE D, SFIDA SALVEZZA

Match che attira la nostra attenzione in questo mercoledì dedicato ai risultati della Serie D (pur con ulteriori rinvii anche tra i recuperi) è certo quello previsto solo oggi pomeriggio tra San Donnino e Forlì, come recupero della 16^ giornata del girone D. Benchè pure sia ancora ben lontana la conclusione della stagione regolare del campionato dilettanti, ecco che l’incontro di questo pomeriggio pare già una sfida salvezza, tra due squadre in chiara difficoltà nella prima parte dell’anno. Classifica alla mano vediamo infatti in San Donnino alla penultima posizione della graduatoria, con solo 14 punti recuperati in 17 incontri e un tabellino che riporta appena due successi: ben poco dunque per la squadra oggi di casa, che pure spera in un 2022 di rilancio.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Gironi: fuga Novara, Rimini e Ravenna dilagano!

Stessa speranza anche per il Forlì, che pure avendo messo da parte cinque vittorie, è ancora nella zona rossa della classifica con solo 18 punti e il 16^ gradino. La squadra biancorossa pure non se la sta passando bene, ma emergono segnali di ottimismo dallo spogliatoio di Mister Gadda. Staremo a vedere. (agg Michela Colombo)

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Bene Città di Varese e Trapani, perde il Trastevere!

SI TORNA IN CAMPO!

Spazio ai risultati della Serie D, anche in questo mercoledì 5 gennaio 2022: per l’anno nuovo il quarto campionato nazionale torna di scena pure non già con un turno regolare della stagione 2021-22 (che riprenderà comunque nei prossimi giorni), ma per alcuni recuperi che si sono resi necessari nelle ultime settimane. Il contesto come ben sappiamo, è drammatico: l’impennata di contagi da covid che si è registrata nelle ultime settimane, ha portato parecchie squadre a chiedere il rinvio di diversi incontri per i nove gironi ella Serie D, essendo impossibilitate a scendere in campo (per i provvedimenti di quarantena imposti dalle ASL locali).

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Sorpasso del City Nova, poker per Ravenna e Rimini!

Di conseguenza la Lega Dilettanti ha dovuto, per forza di cose, inserire in calendario una finestra aggiuntiva, dedicata ai risultati della serie D, per rimettere un po’ il programma in pari. Pure va subito detto che tale misura non sarà certo sufficiente: ancora sono stati dichiarati diversi rinvii e molte squadre hanno più di un incontro da recuperare. E pure non si esclude che diversi match possano saltare anche oggi, e all’ultimo: la situazione legata alla pandemia da coronavirus è infatti ormai drammatica.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: OCCHIO AL GIRONE A

Impazienti di dare la parola al campo e dunque scoprire i risultati della Serie D che otterremo oggi per i recuperi del quarto campionato nazionale, pure ci preme ora mettere a fuoco quando sta accadendo nel girone A. Del gruppo saranno ben cinque le sfide che verrano recuperare oggi e tra le tante a spiccare è certo quella tra Città di Varese e Caronnese, match che pure mette in palio punti pesanti, specie per i biancorossi, che stanno ben facendo in questa parte della stagione.

Il Varese infatti è oggi al terzo gradino della classifica del girone A, e sebbene rimanga lontano certo dalla capolista Novara (a +10), pure è sempre in lizza per un posto nei playoff promozione di fine anno: la squadra varesina non ha dunque intenzione di perdere terreno ai gradino più prestigiosi della classifica e dunque darà il massimo. Pur contro un club in gran crisi come è la Caronnese. La formazione rossoblu, che ha fin qui disputato appena 16 incontri, è infatti al terzultimo piazzamento della classifica e dunque in piena zona rossa. Pure va detto che l’esito del match oggi non ci pare scontato: la squadra di Scalise, dopo anche il pareggio realizzato sul Sestri Levante, pare pronta al riscatto. Chissà che dirà il campo!

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Asti-PDHA

Citta di Varese-Caronnese

Gozzano-HSL Derthona

Imperia-Casale

GIRONE D

Borgo San Donnino-Forlì

GIRONE E

Pianese-Tiferno Lerchi

Unipomezia-Montespaccato

GIRONE F

Vastese-Montegiorgio

Vastogirardi-Trastevere Calcio

GIRONE I

Rende-Gelbison Cilento

Troina-Biancavilla

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI SERIE D



© RIPRODUZIONE RISERVATA