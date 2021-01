Risultati Serie D/ Live score e classifiche dei gironi (mercoledì 20 gennaio)

I risultati Serie D saranno protagonisti anche oggi, mercoledì 20 gennaio 2021: in programma infatti ci sono il turno infrasettimanale per i gironi A e C, che sono quelli formati da venti squadre e giocheranno nel pomeriggio la quindicesima giornata, ma anche numerosi recuperi in tutti gli altri gironi, tanto che in ogni gruppo è attesa come minimo una partita oggi. D’altro canto, con i 19 rinvii di domenica, il conto delle partite da recuperare in Serie D ha toccato quota 104 e di conseguenza si prosegue a grande ritmo per cercare di vincere la sfida con il Covid anche dal punto di vista dello sport. Siamo ancora piuttosto lontani anche solo dalla fine del girone d’andata e questa è una anomalia ad oltre la metà di gennaio, ma tutto sommato il massimo campionato dilettantistico sta tenendo botta e allora siamo pronti a vivere un mercoledì pomeriggio ricchissimo di emozioni, con le partite tutte in programma alle ore 14.30 dal momento che siamo naturalmente nel cuore dell’inverno.

RISULTATI SERIE D: IL TURNO INFRASETTIMANALE

Presentando i risultati Serie D delle partite di oggi, vanno messi come già accennato in copertina i gironi A e C, che oggi scendono integralmente in campo per un turno completo di campionato. Possiamo allora ricordare che il Gozzano è la capolista del girone A, anche grazie al successo per 1-0 ottenuto domenica su un Città di Varese tristemente ultimo, con due lunghezze di vantaggio sulla coppia inseguitrice formata da Bra e PDHAE, sigla dietro la quale si cela la compagine valdostana del Pont Donnaz Hone Arnad Evancon, che culla il sogno di portare la Valle d’Aosta nel calcio professionistico italiano – fatto di per sé già inconsueto, a maggior ragione se non si parla di una squadra del capoluogo Aosta. L’altro girone oggi al completo è il C: qui la coppia al comando è formata da Manzanese e Mestre, con la prima in teorico vantaggio avendo giocato una partita in meno, ma sono in agguato anche Belluno e soprattutto Trento, che infatti ha addirittura tre partite da recuperare. Meglio allora non fare calcoli e pensare semmai al bello della Serie D, che accoglie il ritorno in campo di Maicon come spunto che contribuirà a tenere alta l’attenzione.

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Arconatese Folgore Caratese

Borgosesia Città di Varese

Bra Derthona

Casale Chieri

Castellanzese Sestri Levante

Gozzano Caronnese

Lavagnese Imperia

Legnano Fossano

Saluzzo PDHAE

Sanremese Vado

GIRONE B

Breno NibionnOggiono

Vis Nova Giussano Villa d’Almé

GIRONE C

Ambrosiana Campodarsego

ArzignanoChiampo Cjarlins Muzane

Belluno Bolzano

Delta Porto Tolle Chions

Este Cartigliano

Feltre Caldiero Terme

Mestre Montebelluna

San Giorgio Sedico Luparense

Trento Adriese

Union Clodiense Manzanese

GIRONE D

Aglianese Corticella

Bagnolese Correggese

Fiorenzuola Forlì

Seravezza Pozzi SCD Progresso

GIRONE E

Cannara Flaminia

San Donato Scandicci

Sangiovannese Siena

GIRONE F

Castelfidardo Vastese

Rieti Porto Sant’Elpidio

GIRONE G

Arzachena Nuova Florida

Giugliano Carbonia

GIRONE H

Brindisi Molfetta

Gravina Città di Fasano

GIRONE I

Troina Castrovillari



