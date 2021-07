Risultati tennis/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Djokovic per il Golden Slam

RISULTATI TENNIS OLIMPIADI TOKYO 2020: QUARTI E SEMIFINALI!

I risultati di tennis alle Olimpiadi Tokyo 2020 scattano ancora una volta alle ore 4:00 della notte italiana: nel programma sono compresi i quarti di finale del torneo maschile e le semifinali di quello femminile, sempre a livello individuale. Purtroppo sono stati eliminati anche gli ultimi rappresentanti azzurri: sia Fabio Fognini – contro il numero 2 Atp Daniil Medvedev – che Camila Giorgi, sconfitta da Elina Svitolina in maniera anche netta, sono caduti ieri e dunque l’Italia non ha più giocatori in grado di vincere la medaglia.

I risultati di tennis alle Olimpiadi Tokyo 2020 restano comunque di grande interesse: non fosse altro, la corsa di Novak Djokovic potrebbe diventare leggendaria perché il serbo insegue il Golden Slam e, dovesse vincere l’oro, avrebbe poi solo gli Us Open per completare un traguardo riuscito solo a Steffi Graf nella storia. Oggi il numero 1 Atp affronta Kei Nishikori, che a Rio de Janeiro era stato bronzo: è sicuramente il match più atteso, ma ora chiaramente facciamo un riassunto di quella che è la giornata dedicata al tennis.

RISULTATI TENNIS OLIMPIADI TOKYO 2020: LA SITUAZIONE

Non avremo più italiani, ma i risultati di tennis alle Olimpiadi Tokyo 2020 stanno regalando davvero delle belle storie. Quella di Novak Djokovic è mainstream, per dirla così, ma c’è anche quella di Elina Svitolina che poche settimane dopo il matrimonio con Gael Monfils è ad un passo dalla medaglia, e potrebbe prendersi quella gloria che finora le è sempre mancata negli Slam mandando l’Ucraina sul podio del tennis, per un risultato che sarebbe storico. C’è quella di Belinda Bencic, che tiene alta la tradizione della Svizzera: si sperava in Roger Federer, potrebbe essere lei a vincere un oro che nel singolare si era già preso Marc Rosset, ma che la nazione rossocrociata aveva già vinto con il Re e Stan Wawrinka nel doppio. C’è quella di Kei Nishikori, come detto già bronzo a Rio e tornato in auge dopo mille infortuni; c’è quella di Marketa Vondrousova, che dopo la finale a Parigi si era un po’ persa per strada ma qui ha saputo eliminare in serie Naomi Osaka e Paula Badosa (una delle giocatrici più in forma negli ultimi mesi) mentre al primo turno ha fatto giocare a Kiki Bertens l’ultimo match in carriera. Gli spunti insomma non mancano, adesso vedremo quello che succederà nei risultati di tennis alle Olimpiadi Tokyo 2020 per un’altra giornata…

