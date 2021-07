Risultati tennis/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Fognini Medvedev!

RISULTATI TENNIS OLIMPIADI TOKYO 2020: FOGNINI MEDVEDEV E GIORGI SVITOLINA!

I risultati di tennis alle Olimpiadi Tokyo 2020 ci presentano il quadro della giornata di mercoledì 28 luglio. Si parte come sempre alle ore 4:00 della mattina italiana, ma attenzione alle differenze nei due tabelloni di singolare: quello maschile, in cui il nostro Fabio Fognini avrà una grande sfida contro Daniil Medvedev, è ancora agli ottavi di finale perché il secondo turno è stato spezzato su due giorni, mentre quello maschile – Camila Giorgi se la vede con Elina Svitolina – è già ai quarti e vivrà il riposo 24 ore prima delle finali.

I due italiani sognano in grande, in particolare una Giorgi solidissima che ha demolito anche una Top Ten come Karolina Pliskova: sarà dura contro la Svitolina che fa parte del seeding e se in periodo positivo è davvero competitiva (e lo sappiamo bene), ma l’ucraina nei grandi appuntamenti non è mai riuscita a fare il salto di qualità e dunque potrebbe essere una grande occasione per avvicinare la zona medaglie. Vedremo come andranno poi le altre sfide, che possiamo brevemente presentare, nei risultati di tennis alle Olimpiadi Tokyo 2020.

RISULTATI TENNIS OLIMPIADI TOKYO 2020: CONTESTO E TABELLONE

C’è anche Novak Djokovic nei risultati di tennis alle Olimpiadi Tokyo 2020: il numero 1 Atp resta dunque in corsa per il Golden Slam e affronta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, eventualmente prenotando un quarto che lo vedrebbe comunque favorito (anche perché il serbo è chiaramente il candidato numero 1 per la medaglia d’oro). Intriga sicuramente il match tra Alexander Zverev e Nikoloz Basilashvili: il tedesco ci crede, ma nei quarti si troverebbe di fronte Diego Schwartzman o Karen Khachanov e dunque avversari tosti. Stefanos Tsitsipas ha invece vendicato il ko di Wimbledon eliminando Frances Tiafoe, la sorpresa nel tabellone maschile è sicuramente Dominik Koepfer. Per i risultati di tennis alle Olimpiadi Tokyo 2020 occhio al tabellone femminile, dove Camila Giorgi davvero si gioca tutto: qui sono già state eliminate Ashleigh Barty, Naomi Osaka e Iga Swiatek, lasciando spazi enormi alle varie Garbine Muguruza, Paula Badosa (che continua a sorprendere), Anastasia Pavlyuchenkova ma anche Belinda Bencic, con la Svizzera che ha un’ottima tradizione alle Olimpiadi e dunque potrebbe prendersi un’altra medaglia.

