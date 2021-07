Risultati tennis/ Olimpiadi Tokyo 2020: diretta live, oggi le semifinali maschili!

RISULTATI TENNIS OLIMPIADI TOKYO 2020: LE SEMIFINALI MASCHILI

Alle ore 8:00 di venerdì 30 luglio i risultati di tennis ci introducono le semifinali maschili: alle Olimpiadi Tokyo 2020 è dunque tempo di scoprire quali giocatori andranno a giocare per la medaglia d’oro e quali invece dovranno lottare per il bronzo. Diciamo subito che i due match sono Djokovic Zverev e Khachanov Carreno-Busta: sicuramente il primo incontro (che sarà il secondo nel calendario della giornata) è quello che desta il maggior interesse negli appassionati, ma il secondo mette a confronto due outsider (se vogliamo chiamarli così) che sono arrivati qui con pieno merito e sono pronti a giocarsela.

Avremo però anche le semifinali del doppio maschile, con un interessantissimo derby croato con le coppie Cilic/Dodig e Mektic/Pavic (gli ultimi due hanno vinto Wimbledon poche settimane fa, e sono i grandi favoriti per l’oro) e quelle del doppio misto: attenzione, perché Novak Djokovic è in corsa anche qui con Nina Stojanovic, ed è impensabile che ora possa ritirarsi perché dal singolare ovviamente non se ne parla, e dal doppio significherebbe privare la connazionale di una probabile medaglia. Vedremo, ora però facciamo un ulteriore approfondimento sui risultati di tennis alle Olimpiadi Tokyo 2020, provando ad anticiparne i temi.

RISULTATI TENNIS OLIMPIADI TOKYO 2020: SITUAZIONE E CONTESTO

Naturalmente il grande protagonista nei risultati di tennis alle Olimpiadi Tokyo 2020 è Novak Djokovic: il serbo infatti potrebbe portare a casa una doppia medaglia (lo aveva già fatto Andy Murray nel 2012, oro e argento), ed è chiaro che quella più succosa arriverebbe dal singolare. Ancora in corsa per il Golden Slam, il numero 1 Atp sta dimostrando che giocare sotto la bandiera del suo Paese è un onore: è quasi sempre stato presente in Coppa Davis ma ha partecipato anche alla Atp Cup, non si è mai tirato indietro e ricordiamo ancora le lacrime per la clamorosa eliminazione al primo turno, cinque anni fa. Ora però insegue la storia: sulla sua strada c’è un Alexander Zverev che sulla distanza dei tre set è una minaccia, perché il suo problema restano gli Slam mentre nei Masters 1000 ha già 4 titoli, ha vinto anche le Atp Finals e qui aveva battuto in finale proprio Nole, cui ha dato poi altri dispiaceri. L’altra semifinale è meno leggibile: certamente Karen Khachanov, già vincitore di Parigi-Bercy prima di avere qualche calo di troppo, è favorito su questa superficie ma il grande caldo potrebbe invece aiutare Pablo Carreno-Busta, che tra l’altro sul cemento aveva giocato una semifinale Slam (Us Open). Sarà allora una grande giornata dedicata ai risultati di tennis alle Olimpiadi Tokyo 2020, vedremo cosa succederà…

