Risultati tiro arco tiro a volo/ Olimpiadi Tokyo 2020: diretta live, tre italiani!

RISULTATI TIRO ARCO TIRO A VOLO OLIMPIADI TOKYO 2020: OGGI TRE ITALIANI

I risultati di tiro con l’arco e tiro a volo alle Olimpiadi Tokyo 2020 sono quelli che riguardano la giornata di mercoledì 28 luglio: possiamo allora parlare subito degli orari, che saranno le 2:00 per quanto riguarda l’inizio del tiro a volo e le 2:30 per l’arco. Piatto molto ricco ai Giochi, perché le specialità di tiro sono tante; abbiamo già vinto una medaglia d’argento con Diana Bacosi nello skeet e ci siamo per così dire messi in moto anche in queste discipline, oggi invece sarà il turno del trap con i due tornei, maschile e femminile, a farci compagnia.

Tra le donne compete la straordinaria Jessica Rossi: già sabato scorso l’abbiamo vista fiera protagonista nella cerimonia di apertura, visto che insieme ad Elia Viviani è stata la nostra portabandiera. Adesso imbraccia l’arma nel tentativo di regalare a sé e all’Italia l’ennesima medaglia; non arriverà oggi visto che siamo soltanto in un regime di qualificazioni, ma inizieremo comunque a seguirne le gesta. Con lei sarà impegnata Silvana Stanco, mentre per i risultati di tiro a volo alle Olimpiadi Tokyo 2020 il trap maschile avrà in gara Mauro De Filippis, anche in questo caso nelle qualificazioni.

RISULTATI TIRO ARCO TIRO A VOLO OLIMPIADI TOKYO 2020: IL CONTESTO

Nei risultati di tiro con l’arco e tiro a volo alle Olimpiadi Tokyo 2020 non saranno invece presenti italiani per quanto riguarda l’arco: prosegue infatti il torneo individuale (anzi, proseguono: anche qui si parla di maschile e femminile) e in gara abbiamo Mauro Nespoli, ma l’azzurro ha già superato i primi due turni e dunque si è qualificato per gli ottavi di finale, che avranno luogo soltanto sabato 31 luglio. La competizione dunque segue un calendario che può essere equiparato a quello degli sport a squadre; oggi infatti vivremo tante altre gare delle eliminatorie, per chiamarle così, con i trentaduesimi e i sedicesimi che ci faranno compagnia a lungo. In attesa allora di rivedere Nespoli andare a caccia di una medaglia, i risultati di tiro con l’arco e tiro a volo alle Olimpiadi Tokyo 2020 ci presenteranno una Jessica Rossi che, con Silvana Stanco e Mauro De Filipps, proverà ad avvicinare un podio per l’Italia, non ci resta che lasciare la parola alle gare e vedere come andranno le cose…

