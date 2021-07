RISULTATI VOLLEY E BEACH VOLLEY/ Diretta live Olimpiadi Tokyo 2020: l’Iran va ko!

RISULTATI VOLLEY E BEACH VOLLEY OLIMPIADI TOKYO 2020: IL CANADA BATTE L’IRAN

Aspettando Italia Giappone, i risultati di volley maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020 maturati nella notte potrebbero complicare la strada degli azzurri. Il Canada, che ci aveva costretti al tie break, batte incredibilmente l’Iran rifilandogli un 3-0: a questo punto la nazionale di Gianlorenzo Blengini è quinta in classifica e ha bisogno di battere il Giappone almeno per 3-2, così da agganciare gli stessi canadesi e avere il vantaggio della sfida diretta. Seconda vittoria degli Usa che battono la Tunisia anche se devono cederle un set, mentre l’Argentina è in vantaggio per 2-1 sulla Francia: nel gruppo B, per i risultati di volley alle Olimpiadi Tokyo 2020, gli Stati Uniti agganciano il Comitato Olimpico Russo al primo posto ma quest’ultimo deve ancora giocare la sua terza partita, anche se sarà quella contro il Brasile campione in carica. L’Italia sarà in campo tra qualche ora, e non vediamo l’ora di scoprire cosa riuscirà a combinare contro un Giappone che per il momento ha vinto due partite su due perdendo un solo set, ma ha anche affrontato le nazionali sulla carta più deboli. (agg. di Claudio Franceschini)

OLIMPIADI TOKYO2020: C’È L’ITALIA DI BLENGINI

Spazio ai risultati del Volley e del Beach volley per le Olimpiadi di Tokyo 2020: oggi mercoledi 28 luglio siamo dunque ancora protagonisti, sia su taraflex che sulla sabbia nipponica per il torneo di pallavolo, dove pure l’Italia ci sta regalando intense emozioni. E che pure potrebbe regalarcene di nuove già oggi: in tal senso i riflettori saranno puntati in primis sulla nazionale maschile del ct Blengini, che dopo il KO con la Polonia torna di nuovo in campo per il terzo turno della fase a gironi, pronta al riscatto. Esaminando subito il calendario ufficiale delle gare che ci faranno compagnia oggi per i risultati del volley per le Olimpiadi di Tokyo 2020, vediamo che il primo incontro è atteso molto presto: alle ore 2.00 di notte infatti si accenderà la gara tra Canada e Iran, mentre solo alle ore 4.05 sarà spazio per Stati Uniti-Tunisia. Proseguendo attenzione alle ore 7.20 alla sfida tra Argentina e Francia, dall’esito affatto scontato come pure al match tra Polonia e Venezuela, per cui dovremo attendere le ore 9.25 alla Ariake Arena. Solo alle ore 12.40 si accenderà poi l’incontro tra Giappone e Italia, con il big match Brasile-Russia a chiudere la giornata, dalle ore 14.45.

RISULTATI BEACH VOLLEY OLIMPIADI TOKYO 2020: DUE COPPIE IN GARA OGGI

Oggi poi per i risultati del volley e del beach volley alle Olimpiadi di Tokyo 2020 il tricolore sarà protagonista anche sulla sabbia: anzi da programma ufficiale saranno ben due le coppie azzurre pronte a regalarci un’emozione, allo Shiokaze Park. Calendario alla mano vediamo infatti che solo dalle ore 13.00 saranno protagonisti Carambula e Rossi nella sfida contro i qatarioti Cherif-Ahmed, mentre dalle ore 14.00 spazio per Menegatti-Orsi Toth contro le australe Artacho del soler e Clancy: per entrambi gare davvero decisive per il passaggio del turno, che ad oggi non ci pare affatto scontato o facile. Esaminando il resto del tabellone ricordiamo poi tra gli incontri più attesi quello tra Mol-Sorum contro Semenov-Leshukov e pure tra Makroguzova-Kolomina e Lidy-Leila, con le russe gran favorite per la qualificazione agli ottavi di finale del tabellone femminile.

