Risultati volley e beach volley/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: ecco le donne

RISULTATI VOLLEY: OGGI È IL GIORNO DI ITALIA CINA!

I risultati di volley e beach volley alle Olimpiadi Tokyo 2020 ci regaleranno emozioni anche oggi, sabato 31 luglio 2021, anche perché i vari tornei della pallavolo stanno entrando sempre più nel vivo, sia indoor sia sulla sabbia. Per quanto riguarda il torneo di volley delle Olimpiadi Tokyo 2020, oggi tornano in gara in Italia Cina alle ore 14.45 italiane le ragazze del c.t. Davide Mazzanti, reduci dall’eccellente vittoria per 3-0 contro l’Argentina nella terza giornata, che fa seguito ai due successi già ottenuti in precedenza contro la Russia al debutto e poi contro la Turchia. Tre vittorie su altrettante partite giocate e con un solo set perso: finora una marcia praticamente trionfale per Paola Egonu e compagne, che partono largamente favorite anche contro una Cina finora molto più deludente del previsto, con tre sconfitte su altrettante partite giocate. Sarà questo l’ultimo evento per i risultati volley delle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi: sempre nel girone B ricordiamo però anche Stati Uniti Russia alle ore 4.05 italiane e Argentina Turchia alle ore 7.20, con gli Usa che come l’Italia ha vinto finora tre partite su tre. In campo per le donne naturalmente anche il girone A, che proporrà alle ore 2.00 italiane Repubblica Dominicana Kenya, alle ore 7.25 il big-match Serbia Brasile e infine alle ore 12.40 il derby asiatico Giappone Corea del Sud.

RISULTATI VOLLEY E BEACH VOLLEY OLIMPIADI TOKYO 2020: SULLA SABBIA…

I risultati volley e beach volley alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi catalizzeranno la nostra attenzione in palestra, ma anche sulla sabbia del Shiokaze Park, sede del torneo olimpico del beach volley a Tokyo 2020. A dire il vero, quella di oggi sabato 31 luglio sarà una sorta di giornata di transizione per i due tornei maschile e femminile del beach volley, perché saranno in programma le ultime cinque partite dei gironi eliminatori (tre per gli uomini e due per le donne), ma a seguire comincerà anche la fase ad eliminazione diretta, almeno per le coppie classificate al terzo posto nei vari gironi e che devono contendersi il ripescaggio nel tabellone ad eliminazione diretta. Chi vince avanza, chi perde torna a casa, poi da domani si comincerà a fare molto sul serio con gli ottavi di finale, con la coppia italiana di punta che sarà naturalmente quella formata da Daniele Lupo e Paolo Nicolai, che già sono stati medaglia d’argento a Rio de Janeiro 2016 e hanno cominciato molto bene anche alle Olimpiadi Tokyo 2020. La pallavolo in ogni sua forma, volley indoor e beach volley, promette di regalarci molte emozioni con i suoi risultati alle Olimpiadi…

