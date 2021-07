Diretta Italia Argentina/ Volley, streaming video Rai: tutto facile per le azzurre?

DIRETTA ITALIA ARGENTINA: TERZO SUCCESSO PER LE RAGAZZE DI MAZZANTI?

Italia Argentina, in diretta dalla Ariake Arena, è la partita di volley femminile in programma oggi, giovedi 29 luglio 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 2.00 del mattino italiano (ma saranno le ore 9.00 in Giappone). Si accende il terzo turno della fase a gironi del volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e con la diretta tra Italia e Argentina vedremo in campo ancora le ragazze di Davide Mazzanti, pronte a segnare il terzo successo di fila in questo cammino a cinque cerchi. Per le nostre beniamine è un incontro importante: già leader del girone (a parti punti con gli Stati Uniti), l’Italia ha oggi l’opportunità di confermarsi ai primi posti della classifica e dunque mettere in cassaforte il pass per il tabellone finale, dove pure è prioritario ottenere un sorteggio facilitato. La missione è chiara e neppure impossibile sulla casa: vedremo però che succederà nella diretta tra Italia e Argentina.

ITALIA ARGENTINA VOLLEY FEMMINILE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LE OLIMPIADI TOKYO 2020

La diretta tv di Italia Argentina volley femminile, come tutte le Olimpiadi 2020 Tokyo, potrebbe essere garantita dalla Rai: specifichiamo che i canali di riferimento sono Rai Due, Rai Sport e Rai Sport + e che la televisione di stato trasmetterà 200 ore in diretta, scegliendo di volta in volta le discipline e i momenti da seguire. La Rai non dovrebbe avere un servizio di diretta streaming video, che sarà invece affidato a Discovery +: la piattaforma è di fatto quella che trasmette integralmente le Olimpiadi 2020 Tokyo, sarà necessario un abbonamento che è incluso nel pacchetto per i clienti Amazon Prime e Eurosport Player. A questo proposito gli abbonati DAZN potranno servirsi del portale per seguire i canali di Eurosport.

ITALIA ARGENTINA, VOLLEY OLIMPIADI TOKYO 2020: IL CONTESTO

Siamo davvero impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Italia e Argentina, ma prima ricordiamo come le due nazionali approdano a questo terzo turno per il volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Cominciamo ovviamente dalle azzurre, protagoniste fin qui di un percorso netto: le ragazze dei Mazzanti hanno debuttato alla grande contro la Russia, sconfitta per 3-1 e ancor di più hanno convinto con la Turchia, pure superata per 3-1 solo due giorni fa. Non si può invece dire lo stesse delle argentine: nei primi due turni la squadra albiceleste ha infatti subito ben due KO, il primo contro gli Stati Uniti e il secondo contro la selezione russa. Due risultati che fanno immaginare le sudamericane come rivali non irresistibili: certo l’italia è la netta favorita, ma le nostre ragazze certo non potranno concedersi alcuna distrazione superflua

