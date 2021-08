Risultati volley e beach volley/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Italia Argentina

RISULTATI VOLLEY E BEACH VOLLEY: È IL GIORNO DI ITALIA ARGENTINA

I risultati di volley e beach volley alle Olimpiadi Tokyo 2020 ci regaleranno anche oggi, martedì 3 agosto 2021, notizie molto interessanti, anche perché il torneo della pallavolo indoor comincia oggi la sua fase ad eliminazione diretta e oggi avremo i quarti di finale per quanto riguarda gli uomini (domani ci saranno invece le donne). Ricordiamo allora subito che l’evento centrale in ottica azzurra sarà Italia Argentina, alle ore 10.00 del mattino italiano: gli azzurri sono stati secondi nel girone, piazzamento fissato con il successo contro il Venezuela dopo avere già raggiunto la qualificazione con il successo contro l’Iran, ora il prossimo ostacolo sono i sudamericani che hanno sorpreso nell’altro girone battendo per 3-0 ed eliminando gli Usa. L’Argentina dunque è la mina vagante, ma l’Italia sulla carta potrebbe essere superiore e dunque la semifinale è alla portata. Per quanto riguarda il torneo di volley delle Olimpiadi Tokyo 2020, oggi saranno in programma naturalmente anche gli altri tre quarti di finale maschili: alle ore 2.00 si comincerà con Canada Russia, seguita alle ore 6.00 da Giappone Brasile, naturalmente alle ore 10.00 la già citata Italia Argentina ed infine alle ore 14.30 ci sarà Polonia Francia, forse la partita sulla carta più attesa e che tra l’altro designerà l’avversaria in semifinale della vincitrice di Italia Argentina.

RISULTATI VOLLEY E BEACH VOLLEY OLIMPIADI TOKYO 2020: SULLA SABBIA…

I risultati volley e beach volley alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi catalizzeranno la nostra attenzione in palestra, ma anche sulla sabbia del Shiokaze Park, sede del torneo olimpico del beach volley a Tokyo 2020. Ricordiamo naturalmente che la coppia formata da Daniele Lupo e Paolo Nicolai ha portato l’Italia ai quarti di finale maschili del beach volley alle Olimpiadi Tokyo 2020, ma oggi martedì 3 agosto sarà il turno dei quarti di finale nel torneo femminile, che purtroppo non vede invece più l’Italia protagonista. Il programma è comunque molto interessante, nettamente diviso in due partite nella sessione mattutina e altre due in quella serale: dunque alle ore 2.00 della notte italiana le tedesche Kozuch–Ludwig affrontano le statunitensi Klineman-Ross e subito dopo, alle ore 3.00, ci sarà la sfida tra le brasiliane Ana Patrícia–Rebecca e le svizzere Heidrich–Vergé Dépré. Bisognerà invece aspettare poi le ore 14.00 per assistere al terzo quarto di finale del beach volley femminile, cioè Kravčenoka–Graudiņa per la Lettonia contro la coppia canadese Bansley–Wilkerson, mentre alle ore 15.00 italiane il giorno si chiuderà con l’altra coppia canadese Pavan–Humana Paredes contro le australiane Clancy–Artacho del Solar.

