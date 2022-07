Rita Dalla Chiesa al Grande Fratello Vip 7?/ Lei rompe il silenzio e svela che…

Rita Dalla Chiesa, rumors sulla partecipazione al Grande Fratello Vip 7

Mancano più di due mesi all’inizio del Grande Fratello Vip 7 e i rumors sui concorrenti sono davvero tanti. Nelle scorse ore, anche il nome di Rita Dalla Chiesa è stato accostato al reality show di Alfonso Signorini che, attraverso il proprio profilo Instagram, sta lanciando indizi sui nuovi inquilini della casa di Cinecittà. Il nome di Rita Dalla Chiesa come concorrente ha rapidamente scatenato diverse reazioni sul web. Molti fan del reality hanno apprezzato la presunta partecipazione della conduttrice al reality, ma quanto c’è di vero?

Tra i nuovi inquilini del bunker di Cinecittà che dovranno trascorrere più di sei mesi, secondo le prime indiscrezioni, sotto le telecamere, ci sarà davvero la Dalla Chiesa? A sciogliere tutti i dubbi è stata la stessa conduttrice che ha svelato cosa sta accadendo davvero.

Le parole di Rita Dalla Chiesa

Ai microfoni di Fanpage, Rita Dalla Chiesa ha confermato di aver avuto dei contatti con Alfonso Signorini in merito ad un’eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip 7, ma di non aver ancora deciso. “I contatti con Alfonso ci sono stati. È una persona della quale mi fido e gli voglio bene da sempre”, ha esordito la conduttrice. “Ci sto riflettendo, non ho ancora preso una decisione certa, ma posso confermare che con Alfonso ci siamo visti e ne abbiamo discusso più volte“, ha aggiunto.

Una decisione che non è affatto legata all’eventuale cachet: “Non c’entrano questioni economiche. Se non ho mai accettato di fare un reality prima è solo perché prendo in considerazione altre cose. Si tratta di questioni private e familiari, nulla di più“, ha concluso ai microfoni di Fanpage.

