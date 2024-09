Rita Dalla Chiesa e la malattia per la televisione

Come sta Rita dalla Chiesa? Se lo chiedono i tanti fan che la seguono affettuosamente da anni, al di là dei suoi impegni televisivi. In passato, la storica conduttrice di Forum ha dovuto fare i conti con una brutta polmonite che non perde occasione di ricordare durante i mesi estivi quando l’uso dell’aria condizionata è eccessiva. Al di là della polmonite, la conduttrice è alle prese con un’altra malattia, quella che la lega alla televisione e di cui ha parlato in un’intervista rilasciata nel 2015 ai microfoni di Chi.

“Io ho una malattia per la televisione e ho il coraggio di ammetterlo“, confessava. Rita Dalla Chiesa prende molto seriamente il suo lavoro e non dimentica il suo vissuto in tv. “Non devo necessariamente metterci la faccia, lavorerei anche dietro le quinte, con la mia esperienza a disposizione altri“, aggiungeva.

Come sta Rita dalla Chiesa? L’allergia all’aria condizionata

Rita Dalla Chiesa non nasconde di avere un problema con l’aria condizionata, presente ovunque durante i caldi mesi estivi. Quella della conduttrice è una vera e propria allergia all’aria condizionata scatenata da un episodio che l’ha messa seriamente in pericolo: era il2013 dovette combattere contro la pericardite e fu costretta a curarsi in un ospedale in Sicilia.

“Lotto da sempre contro il condizionatore e chi mi conosce lo sa”, aveva poi confessato sui social. “Arrivai a Palermo, mi recai alla cena di compleanno organizzata da mio fratello per mia cognata Emilia, la mia Emù. E lì cominciai a sentirmi malissimo. Sembrava un infarto…”, il ricordo agghiacciante di Rita dalla Chiesa.

Rita dalla Chiesa, i problemi con la tiroide

Il passato di Rita non è stato tenero e lineare, fin da ragazza infatti ha sofferto di ipertiroidismo, poi di ipotiroidismo. Una malattia che non ha mai abbattuto la conduttrice, abituata a lottare e a fare i conti con gli alti e bassi della vita. “E’ così che ha funzionato per anni la mia tiroide. Da bambina e da ragazza ero come Speedy Gonzales, poi cominciai a soffrire del problema opposto, ossia d’ipotiroidismo. In questo caso bastava anche solo uno sguardo, magari a una pizza, per ingrassare”, ha raccontato in una intervista a Ok Salute.

Sempre al noto portale, Rita dalla Chiesa ha raccontato dei suoi problemi ormonali, ma anche della preoccupazione dei suoi genitori per la malattia: “Perché sentivo il cuore battere forte e sudavo freddo”, ha raccontato.