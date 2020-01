Rita Dalla Chiesa difende Amadeus/ “Rompono le palle a Sanremo 2020 perchè…”

Rita Dalla Chiesa si schiera dalla parte di Amadeus e difende il conduttore del Festival di Sanremo 2020 dalle accuse di “sessimo” scatenate dalle sue dichiarazioni su Francesca Sofia Novello. Durante la conferenza stampa di presentazione del Festiva, Amadeus, parlando della presenza della Novello, aveva motivato la scelta per la sua «capacità di stare vicino ad un grande uomo stando un passo indietro». Frasi che hanno scatenato accese polemiche spingendo Amadeus ad intervenire spiegando il significato di quelle parole. «Mi dispiace che sia stata interpretata malevolmente la mia frase, sono stato frainteso», ha dichiarato il direttore artistico al Corriere della Sera. A distanza di giorni, però, le parole di Amadeus continuano a far discutere al punto che la moglie, Giovanna Civitillo, su Instagram, ha pubblicato lo screenshot di un articolo di giornale che è stato commentato da tantissimi followers, tra i quali anche Rita Dalla Chiesa.

RITA DALLA CHIESA DIFENDE AMADEUS DALLE ACCUSE DI SESSIMO: “IL TUO NOME AVEVA MESSO TUTTI D’ACCORDO E…”

Rita Dalla Chiesa non ci sta e, stanca di vedere il nome di Amadeus accostato alle “accuse di sessimo”, si espone pubblicamente difendendolo sui social. “Il nome di Amadeus aveva messo tutti d’accordo, sia per la conduzione che per la direzione artistica. Per cui qualcuno ha deciso di rompere le palle a questo Festival. Ma la gente non ci è cascata. Fanno titoli e usano l’argomento “donne” senza aver capito una sola virgola di quanto detto in conferenza stampa. Il gregge, poi, fa il resto…. Sarà un bellissimo Festival, Ama. Posso dire “bellissimo” senza essere accusata di sessismo???”, commenta la conduttrice con cui molti altri utenti sono d’accordo. “Amadeus è una persona per bene prorio come era Frizzi, meritava questo Festival, e ora stanno cercando di sporcarlo. Io sono con Amadeus e guarderò il suo Festival”, scrive un utente. E ancora: “Io lavoro con tantissimi personaggi televisivi, e Ama è l’unico che è come si vede in Tv, simpatico, professionale, cordiale e disponibili con tutti, rispetta e da attenzione da chi pulisce uno studio televisiva al direttore di rete senza alcuna differenza, una persona da portare come esempio per tutti in questo mondo!!!!!”.







© RIPRODUZIONE RISERVATA