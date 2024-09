Rita Dalla Chiesa ha avuto una storia con Al Bano? La verità

Tra i tanti rumors circolati sulla vita di Rita Dalla Chiesa qualche tempo fa si è fatta largo una strana e sorprendente voce circa una relazione tra Rita Dalla Chiesa e Al Bano, ma tra la nota conduttrice ed ex volto di Forum e il cantante di Cellino San Marco non è mai andata in scena alcuna storia. Intervistata da Monica Setta a storie di donne al bivio, Rita Dalla Chiesa ha rotto il silenzio sulla presunta liaison e svelato come sono andate le cose dopo la morte di Fabrizio Frizzi: “Mi hanno chiesto in molti se c’era mai stata la possibilità che il nostro rapporto diventasse qualcosa di più serio, no Albano mi ha sempre aiutata e confortata in quel dolore da gentiluomo che ha profondi valori”.

Niente da fare dunque per chi ha sperato in una storia tra Rita Dalla Chiesa e Al Bano, legato da oltre un ventennio a Loredana Lecciso e la loro relazione va avanti senza grossi ostacoli, di sicuro non ci sono state altre donne nel mezzo.

Rita Dalla Chiesa rivela sull’amore finito con Frizzi: “Se lo avessi perdonato non ci saremmo lasciati”

Tra i grandi amori della vita di Rita Dalla Chiesa è impossibile non ricordare quello con il compianto conduttore Fabrizio Frizzi, una storia però finita anche se nel cuore della conduttrice è rimasto un rimpianto, mai del tutto affossato:

“Con Fabrizio è stato un grande amore, dopo di me lui ha amato profondamente Carlotta, ma le nostre storie appartengono a tempi diversi, penso che se avessi saputo perdonare, il mio matrimonio con Fabrizio probabilmente non sarebbe finito” ha confessato Rita Dalla Chiesa stando alle anticipazioni di Storie di donne al bivio di Monica Setta su Rai2, riportate da Il Fatto Quotidiano.