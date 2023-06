Rita Dalla Chiesa/ “Fazio? Indignata, non ha mai invitato mio fratello”

Rita Dalla Chiesa contro Fabio Fazio: “Mai invitata”

Rita Dalla Chiesa era già entrata nel merito della decisione di Fabio Fazio di lasciare la Rai. La conduttrice ha smentito la possibilità di una “rottamazione” da parte del centrodestra: “Fuori tutti, e dentro gli amici degli amici. Niente di più vergognosamente falso. Stanno facendo tutto da soli. I Fazio, le Annunziata, ma anche tutti gli altri che stanno pensando di andarsene, non sono mai stati al centro di una rottamazione voluta dal centrodestra”.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin prossimi al matrimonio?/ La rivelazione

Ai microfoni di TvBlog, Rita Dalla Chiesa è tornata sul conduttore dichiarando: “Non mi ha mai invitata, ma non mi importa. Ad indignarmi è il fatto che non abbia mai ospitato mio fratello, un uomo di sinistra che ha compiuto mille battaglie contro la mafia, che ha scritto decine di libri, che è stimato da tutti, a livelli altissimi.”

Rita Dalla Chiesa contro Fabio Fazio/ "Nessuna rottamazione dal centrodestra"

Rita Dalla Chiesa e il ricordo di Fabrizio Frizzi: “Persona buona ed educata”

Rita Dalla Chiesa, ai microfoni di TvBlog, ha parlato di Fabrizio Frizzi dell’episodio in cui Amdeus dichiarava: “Fosse stato vivo, questo Festival sarebbe stato di Frizzi”. La conduttrice ha aggiunto: “Non ho dubbi sulla buona fede di Amadeus, ma temo di no. Tutti sapevano che Fabrizio amava la musica più di qualunque altra cosa. Gli piaceva suonare, era appassionato del Festival, ma non ha mai potuto condurlo.”

E ancora: “Fabrizio era vero, non ha mai smesso di essere una persona profondamente buona ed educata. Non aveva scheletri nell’armadio, di lui non potevi dire che in tv era una persona e fuori un’altra. Anzi, dietro le quinte era ancora più cordiale, si preoccupava e spendeva parole buone per tutti. Non era un santo, per carità. Ma se la gente continua ad amarlo è per questo motivo.”

Rita Dalla Chiesa: "Maurizio Costanzo mi cambiò la vita"/ "Maria era la sua forza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA