Rita Dalla Chiesa: “Ricoperta di insulti”/ “Hanno offeso la memoria di mio padre”

Rita Dalla Chiesa difende Giorgia Meloni e si ritrova vittima degli hater

Rita Dalla Chiesa è entrata nel mirino degli hater da tastiera che l’hanno ricoperta di insulti sul web, per aver difeso Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia è stata attaccata per aver appoggiato i leader della destra iberica, in un comizio in Spagna. L’attrice polacca Kasia Smutniak ha riservato parole molto dure per la leader di destra: “Più i pensieri sono bassi, più la persona che li esprime diventa volgare, inadeguata, inutile, stupida, idiota, sbiadita, carica d’odio e disumana”.

Rita Dalla Chiesa al Grande Fratello Vip 7?/ Lei rompe il silenzio e svela che...

Queste parole non sono state gradite alla conduttrice che ha preso le difese di Giorgia Meloni, rimanendo a sua volta vittima degli hater. Proprio lei racconta gli insulti ricevuti via social, in occasione di un’intervista su Nuovo: “Ho sempre detto che la solidarietà tra donne non esiste anche quando tutti si ostinavano a volerla ostentare. E’ triste dirlo ma purtroppo c’è solo bieca competizione”.

Rita Dalla Chiesa al Grande Fratello Vip 7?/ "Nel cast anche Charlie Gnocchi": l'indiscrezione

La conduttrice svela: “Vi spiego perchè l’ho difesa”

Come riporta Nuovo, Rita Dalla Chiesa ha raccontato i motivi che l’hanno spinta a difendere Giorgia Meloni: “Mi è sembrato un atto dovuto. Fa parte del mio carattere schierarmi dalla parte di chi viene attaccato senza un valido motivo. Ho letto una serie di orrendi insulti che dovrebbero fa vergognare tutti quelli che non l’hanno difesa.”

La conduttrice continua: “Se uno solo di questi aggettivi fosse stato usato contro una donna di sinistra, avrebbero fatto scoppiare il Vesuvio; ma siccome erano rivolti alla Meloni, che è di destra, la questione è stata avvolta da un silenzio assordante.” Il volto televisivo ha poi spiegato di essere finita nel mirino per aver difeso la leader politica: “Il mio è un cognome scomodo ancora oggi. Mi hanno detto le cose peggiori come: Questa vecchia scarpa ancora parla? o Tuo padre si rivolterà nella tomba. Accetto che mi dicano che sono una vecchia scarpa, che faccio male il mio lavoro, che sono brutta, becera e con le rughe; ma non si devono azzardare a toccare un membro della mia famiglia o la mia dignità“ tuona la conduttrice. Poi conclude: “Grazie a Dio, non devo niente a nessuno se non a me stessa“.

Rita Dalla Chiesa: "Ho denunciato un hater"/ "Ha insultato mio padre e miei affetti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA